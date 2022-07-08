В Суздале расширили участок для женщин, работающих по решению суда

Новое — это хорошо забытое старое. В Суздале расширили участок исправительного центра. Там содержатся осужденные к принудительным работам. В настоящее время этот вид наказаний получил в России широкое распространение, отметила пресс-служба регионального управления ФСИН. Но нынешняя практика – продолжение советской: летом 1970 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ № 5253- YII «Об условном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду».

Полезный труд

К принудительным работам, как правило, приговаривают за преступления небольшой или средней тяжести — на усмотрение суда. Осужденных направляют в спецучреждения — исправительные центры или участки при них. Там нет такого жёстких условий, как в колониях, но надзор имеется, и работать заставляют. Кстати, наблюдая, насколько ответственно человек относится к порученному делу.

Сейчас во Владимирской области открыли уже четыре таких учреждения. Действуют они на базе крупных предприятий. Там трудятся около 200 осужденных. Заняты на производстве, в хозяйственной отрасли и в туристической сфере. Последнее направление как раз актуально для Суздаля.

Справка. В народном хозяйстве СССР труд этих осужденных распределялся следующим образом: 67 % адресатов названных мер были заняты в сфере строительства, 26 % — на промышленных предприятиях и 5,8 % — в сельскохозяйственном производстве.

Центр в Суздале торжественно отрыл директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев. Красную ленточку вместе с ним перерезали врио первого вице-губернатора Александр Ремига и директор суздальского туркомплекса Олег Жуков.

Кстати, именно там, в ГТК, уже трудятся осужденные. Дело в том, что первый участок исправительного центра, где содержатся женщины, открыли в Суздале ещё год назад; туристический комплекс стал основным работодателем. Дамы из числа спецконтингента работают, конечно, на низовых должностях, но, тем не менее, имеют определённую свободу и получают зарплату.

Некоторая доля заработной платы — объём устанавливает суд — удерживается государством: в конечном итоге, идёт на питание и содержание самих же осуждённых. Но большая её часть сохраняется, и деньги можно перечислять близким или копить, чтобы при освобождении не оказаться на бобах.

Есть ещё один важный аспект в таком виде наказания – социальный.

— Аркадий Гостев отметил важность развития исправительных центров в России. Осужденные проживают на территории предприятий и работают наравне с обычными гражданами, что способствует их ресоциализации после освобождения, — передала суть речи руководителя пенитенциарной системы пресс-служба регионального УФСИН.

Прошлое и настоящее

Сейчас, когда участок в Суздале расширили, лимит его наполнения можно увеличить до 100 человек. Там построили общежития, провели ремонт в жилых помещениях и создали условия для проживания женщин.

В суздальском ГТК осужденные трудоустроены, в основном, на должности «подсобный рабочий». В обязанности их входят работы по благоустройству территории комплекса, уборке жилых и производственных помещений, мойке посуды, стирке белья.

— Средняя заработная плата осужденных составляет около 30 тысяч рублей, — сообщили в управлении ФСИН. Это, надо полагать, без вышеупомянутых вычетов.

После церемонии открытия гости ознакомились с жилыми помещениями участка исправительного центра, посетили территорию туристического комплекса и объекты, на которых трудоустроены осужденные.

Судя по официальной информации, четырьмя исправительными центрами Владимирская область не обойдётся. Таких учреждений в будущем будет больше. В 1996-м, когда принимался новый УК, наказание принудительными работами, видимо, показалось архаикой (тогда же все говорили о «рыночных механизмах»), и его в свод уголовных законов не включили.

Время показало, что не стоит зарекаться от прошлого. Кстати, под закат Советского Союза численность осужденных условно с обязательным привлечением к труду составляла 75 тысяч человек. По данным на начало прошлого года, общее число осужденных в России колебалось в районе 380 тысяч. Конечно, сопоставлять эти цифры не совсем корректно, учитывая, что страна — другая, но можно судить о том, что практика трудиться по приговору суда в прежние времена была более широкой.