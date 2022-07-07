В Судогодском и Гусь-Хрустальном районах ремонт трассы «Золотое кольцо» преодолел «экватор»

В двух районах Владимирской области — Судогодском и Гусь-Хрустальном — активно ремонтируют федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо». В этом сезоне там запланировали обновить 35 километров. Работы выполнили уже наполовину — «экватор» прошли.

Что сделали

Дорожное покрытие обновляют на участках с 312-го по 332-ой километры от Веригино до Красного Эха и с 349-го по 365-й километры на обходе Гусь-Хрустального.

Дорожники полностью выполнили работы по фрезерованию с асфальта с трещинами и колейностью на площади 152 тысячи кв. метра. Дальше на этих участках кладут усиливающий слой толщиной 3,5 см. Он позволит повысить устойчивость основания дороги к высоким нагрузкам.

— По этому виду работ выполнено 50 процентов. Финальный верхний слой покрытия уложен на уже на 18 километрах ремонтного участка (с 311 по 320 км, с 348 по 351 км и с 352 по 358 км). Параллельно специалисты приводят обочины к нормативным параметрам: производится выборка грунта шириной 150 см и 10 см глубиной, после чего производится подсыпка асфальтобетонной крошки с её последующим уплотнением, — сообщила пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Скорость ограничили

В местах проведения дорожных работ действуют ограничения движения. На участках протяженностью до одного километра проезжую часть сужают. При необходимости движение встречных потоков транспорта регулируется в реверсивном режиме.

Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в пределах их — 40 км/ч.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом ограничений. На ремонтных участках необходимо быть внимательными и следовать установленной схеме движения.

Напомним, участок Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума вошел в состав федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в сентябре 2020 года. Федеральные дорожники начали приводить его к нормативному состоянию. В прошлом году отремонтировали 13,5 км покрытия на участке в Гусь-Хрустальном районе.

За два года предстоит заменить еще порядка 70 километров изношенного дорожного полотна. Такая технология позволяет оперативно устранить деформации, восстановить показатели ровности и сцепления, а также защитить нижние слои от преждевременного разрушения. Дорожное покрытие на обновленных участках будет обладать необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.