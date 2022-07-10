В сквере на Комсомольской готовят площадку для котенка Гав и Фрекен Бок 

В Коврове полным ходом идет первый этап благоустройства сквера по улице Комсомольская. Удобные лавочки в тени деревьев, игровые комплексы на детской площадке, литературный уголок, разноцветные клумбы, аллеи и велодорожки, парковка и фонтан — все это появится по итогам трех этапов благоустройства.

Будет на что взглянуть

Будущий сквер на Комсомольской хорошо виден с дороги. Сейчас это открытая площадка, на которой еще недавно росли высоченные деревья и множество кустарников. Но планировку территории выполнили так, что часть растительности пришлось срубить. Тут теперь дорожки разной ширины и протяженности. На всех уже сделана песчаная подушка, сверху насыпан щебень крупной фракции. Подрядчик, ковровская компания «Агуна», готовится к асфальтированию. Контракт на первый этап работ был разыгран этой весной. Стоимость — 20 миллионов рублей.

— В рамках благоустройства будут выполнены следующие виды работ: организация пешеходных связей, зон отдыха для взрослых и детей, выделение литературного уголка писателя Ю.Н. Синицина. Центральной композицией будет реконструируемый фонтан, по периметру которого будут установлены парковые скамьи с урнами, — сообщают авторы проекта на сайте на сайте администрации Коврова.

В конкурсной документации поясняется, что на детской площадке поставят качели «Колесо», лазательные сети, пружина с гнездом, вертушка, фигуры из резиновой крошки, а также скульптуры «Фрекен Бок» и «Котенок Гав». Таких игровых элементов нет и во Владимире.

В рамках первого этапа в сквере подведут Wi-Fi. Сделают опоры с USB–входами для подзарядки мобильных устройств. Также смонтируют систему видеонаблюдения. Вдоль домов обустроят гостевую парковку на 20 мест.

Ищите подрядчиков

Пока в Коврове и Владимире благоустройство скверов только набирает обороты, в других городах все уже сделано. Работы приняты в 7 общественных пространствах: 2 – в Покрове, по 1 – в Вольгинском, Гороховце, Костерёво, Петушках и Радужном. Благоустройство еще идет на 27 площадках, скверах и парках.

— Настоятельно рекомендую не ждать следующего года, а начинать работу по всем запланированным на 2023 год проектам уже сейчас. Выставить на торги эти объекты вы должны до 1 августа. Кроме того, напоминаю про важность чёткого и своевременного контроля за выполнением работ по всем объектам. Если у вас нет таких специалистов – нанимайте специализированную организацию, которая будет осуществлять строительный контроль на объекте, – обратилась директор департамента ЖКХ области Елена Семёнова к руководителям органов местного самоуправления.

В апреле-мае жители области активно голосовали за выбор общественных пространств для благоустройства в 2023 году. По итогам отобрали 10 объектов. На реализацию этих проектов поступят федеральные средства. Еще 16 отобрали сами муниципалитеты. Работы будут делать за местный и областной счета.

Подрядчиков можно искать уже сейчас. Самые активные получат потом похвалу от администрации области. А также, вполне возможно, и дополнительное финансирование на развитие городской среды.