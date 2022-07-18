В Патриотическом сквере вскрыли свежий асфальт под установку детской площадки

В отдаленной части владимирского Патриотического сквера творятся странные дела. Вырубили деревья, навезли грунт, заасфальтировали площадку, потом вскрыли асфальт и сняли грунт, смонтировали игровые элементы, поставили качели, лабиринты, а затем сняли и запаковали.

Странная технология

Третий этап благоустройства патриотического сквера сосредоточен на 700 квадратных метрах у парковки регионального управления Следкома. Главный подрядчик — компания «Владавтодор». Делает по двум контрактам ремонт дороги по улице Новая и основание под детскую и контейнерную площадки.

Сами игровые элементы поставила другая контора. Какая — мэрия не разглашает, говорит, оформили прямой договор с надежной и проверенной фирмой.

На этом островке обещались сделать резиновое покрытие для безопасности детей. Технология такова, что сначала делают грунтовую и песочную подушку, потом кладут асфальт. Но вот никак не понять, зачем после стольких этапов работ пришлось изымать свежий грунт и асфальт, причем в таком количестве и на такой площади.

Интересно, что все игровые элементы сначала распаковали, поставили, а теперь все запаковали. Устанавливают медленно, но время еще есть. Детскую площадку по контракту должны сделать к 15 августа. Но волноваться в сохранности игровых элементов волноваться не стоит — повсюду камеры видеонаблюдения и охрана.

— Установят тематические игровые комплексы для детей разного возраста, канатные и сетчатые конструкции, качели, карусели и комплекс для спортивных тренировок. Площадку оборудуют травмобезопасным прорезиненным покрытием, — сообщили в пресс-службе мэрии относительно будущего объекта.

На площадке стоят качели-гнезда, горки, веревочные лестницы, паучья сетка и карусель с рулем. Места здесь не так много, но расположение всех элементов можно угадать по выемкам на площадках.

Озеленение продолжат

В мэрии уточнили, что в прошлом году перед началом благоустройства этой заросшей территории на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира глава города Владимира Андрей Шохин поручил спроектировать сохранить природный ландшафт и провести дополнительное озеленение.

— В 2021 году, на первом этапе благоустройства, в сквере высадили более 160 новых деревьев. Первые 80 двадцатилетних алтайских кедров были высажены 12 июня в рамках Всероссийской акции «Кедры Великой Победы». Затем свои кедровые аллеи сформировали сотрудники прокуратуры Владимирской области и регионального Следственного управления Следственного комитета России. Следом за силовиками члены Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе города Владимира организовали каштановую «Аллею Дружбы», — рассказывает пресс-служба администрации города.

Наряду с кедрами и каштанами мэрия высадила в новом сквере клены и липы. А уже в этом году в сквере создали березовую рощу в честь владимирцев — Героев Советского Союза и России.

Озеленение — больной вопрос для парков и скверов Владимира. Для благоустройства, которое включает в себя строительство детских и спортивных площадок, приходится вырубать деревья. В мэрии уверяют, что потом все потери компенсируют.