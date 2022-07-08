В Патриотическом сквере Владимира начали строить детскую площадку

Качели-гнезда, горки, веревочные лестницы, паучья сетка и карусель с рулем — все это и не только появится на новой детской площадке в Патриотическом сквере на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта во Владимире. Работы уже вовсю идут. Начали с вырубки деревьев и устройства покрытия из резиновой крошки.

А что для детей?

Сквер с видом на администрацию области — большой, места для прогулок много, но с малышами делать нечего. Вокруг сквера огромный жилой массив, в своем дворе не наиграешься и не насидишься. Поэтому в Патриотический сквер частенько заглядывают мамочки с детьми разных возрастов.

Игровые комплексы будут как нельзя кстати.

— Чтобы не рисковать с подрядчиком, мы выбрали местную компанию по поставке оборудования для детских площадок. Это проверенная организация. Мы заключили прямой договор. Его уже исполняют. Также на бюджетные средства заказали таблички для единиц техники военных лет и флагштоки, — пояснил зам. начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов.

Таблички и флагштоки поставили оперативно накануне Дня России. На сегодня занято всего три постамента из восьми. Там стоят грузовик ГАЗ-АА, гаубица Д-30 и пушка ЗИС 3.

Вопрос озеленения

В контракт на благоустройство городского сада (так «Патриотический сквер» называется по документам) на сумму 3,3 миллиона рублей вошли только два вида работ: устройство резинового покрытия для детской площадки и контейнерной площадки под мусор. Его выполняет компания «Владавтодор».

Она же приступила и к ремонту дороги, находящейся по периметру сквера. Ремонт проезжей части и тротуаров по улице Новая будет стоить 2,5 миллиона рублей.

Место для детской площадки нашли в отдаленной части сквера. В самом тихом укромном уголке, оставив входную и центральную часть для официальных торжеств. Но вместить все игровые комплексы на небольшой островок не удалось. Поэтому срубили часть деревьев.

Озеленение — больной вопрос для парков и скверов Владимира. Для благоустройства, которое включает в себя строительство детских и спортивных площадок, приходится вырубать деревья. В мэрии уверяют, что потом все потери компенсируют.

В течение прошлого года высадили несколько аллей кедров. Экологи говорят, все прижились. Этой весной в Патриотическом сквере появилась еще березовая аллея. Ее заложили в честь 26 владимирцев — Героев Советского Союза и Героев России.