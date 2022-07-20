В массовой аварии с участием автобуса пострадали шесть человек

Авария с участием городского автобуса №12С и трех автомобилей произошла на окраине Владимира. Пострадали шесть человек. Всем оказана медицинская помощь на месте.

Автобус и три автомобиля

ДТП произошло в 10 утра на улице Мостостроевской. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 35-летний водитель автобуса ««Mercedes»», двигаясь в сторону улицы Верхняя Дуброва, столкнулся с «ГАЗелью». От удара грузовик врезался в легковушку «Skoda» и автомобиль «ДАФ» с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали водитель, кондуктор и трое пассажиров автобуса, а также водитель «ГАЗели».

Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

По факту дорожного происшествия сотрудники полиции возбудили административное расследование.

Второе ДТП за неделю

Напомним, что это уже вторая авария с участием общественного транспорта за эту неделю. 18 июля в центре Владимира троллейбус №8 на полном ходу врезался в столб. Сообщалось о пяти пострадавших пассажирах. Они госпитализированы в больницу.

По предварительной информации, женщина-водитель троллейбуса выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на опору линий электропередач.

Еще одна авария с общественным транспортом произошла во Владимире на проспекте Строителей вечером 16 июля. Водитель автомобиля «Toyota» на перекрестке не пропустил автобус №20. В результате столкновения пострадал 32-летний пассажир общественного транспорта. С травмами он направлен на амбулаторное лечение.