В ближайшие два года во Владимирской области откроют 9 школ

В сентябре 2023 года новые учебные заведения откроют двери в Коврове, Сновицах, Гусь-Хрустальном. В 2024 году построят и запустят школы в Покрове, Гороховце, Владимире, Вязниках, Александрове, Суздале.

План на ближайшее двухлетние — амбициозный, но вполне реальный.

Деньги предусмотрели

Источники финансирования и проекты определены. Это на сегодня самое главное. Проекты по всем образовательным заведениям — типовые, находятся в базе Минстроя, отработаны уже в других регионах.

На строительство таких важных объектов выделяются федеральные средства. В трехлетнем бюджете области по большинству учреждений они уже прописаны. Исключение составляет Владимир. Там прорабатывается более сложная схема с привлечением кредитов.

Основная задача для всех — отменить вторую смену. Сейчас вторая смена есть в 62-х образовательных заведениях региона, около 12 тысяч детей учатся после обеда.

Строительство идет

Сегодня строительство идет на трех объектах — в Сновицах, Коврове и Покрове. Первый объект не вызывает вопросов. Строит опытная владимирская компания «Строй-инвест». Школа вместит 240 учеников. Она будет трехэтажной.

А вот на площадке в Коврове и в Покрове регулярно появляются районные и областные власти.

— Должностные лица Коврова проинспектировали ход строительства и обсудили рабочие вопросы. Как доложил гендиректор ООО «Рестройгарант» Вячеслав Смирнов, на данный момент на объекте полностью выполнено устройство котлована, устройство свайного основания, устройство арматурного каркаса ростверка блоков А-В-Г-Е, бетонирование ростверка блоков А-Г-В, вертикальная гидроизоляция арматурного ростверка на блоке Г. Ведутся работы по устройству арматурного каркаса ростверка блоков Б и Д, бетонирование ростверка блока Г, горизонтальная обмазочная гидроизоляция на блоке Г, — сообщают в администрации города Коврова.

В июле в ходе рабочей поездки в Покров глава региона Александр Авдеев заехал на стройплощадку новой школы на Больничном проезде. «Работы – в графике. Откроем школу в 2024 году. Она рассчитана на 1100 детей. С её вводом решим проблему второй смены в городе», — кратко сообщил в соцсетях врио губернатора.

Стройка стартовала весной этого года. С третьей попытки контракт заключен с компанией «Ремстройгарант». Работы идут на стадии котлована для первого здания. На стройплощадке народу и техники немного. Но у компании еще год, так что времени должно хватить.

Не могут найти подрядчиков

Проблема с подрядчиками для строительства образовательных объектов стала распространенной. Торги для школы в Вязниках уже дважды не состоялись. Объявили вторые торги для школы в Гусь-Хрустальном.

— Произошла задержка по строительству школы в Гороховце. В настоящий момент проектно-сметная документация на строительство школы на 550 мест проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет сформирована заявка на финансирование строительства. Финансирование строительства предусмотрено на 2023-2024 годы. Строительство новой школы на 550 мест в микрорайоне Новая линия планируется в 2024 году, — сообщают в администрации Гороховецкого района.

Другие объекты пока на торги не выставляли.

Планы на будущее

В департаменте образования области поясняют, что подписание концессионного соглашения по строительству школы в Веризино планируется на конец июля.

— После подписания концессионер приступит к проектированию и строительству. При положительном решении школа в Веризино должна быть построена в 2024 году. Рассматривается также предложение о строительстве школы в 7 квартале в микрорайоне Юрьевец на 1100 мест, — уточняют в департаменте.

В этом году заключены контракты с подрядчиками на проектирование школ в селе Устье Собинского района и в городе Киржач. Их финансирование пока в бюджете не прописано.

Стала ясна картина по школе в Суздале. Владимирская область заручилась федеральной поддержкой, свидетельством чему — договорённости премьер-министра Михаила Мишустина и главы региона Александра Авдеева.

Председатель Правительства РФ посетил в нашу область 29 июня. Он подтвердил готовность Правительства РФ выделить на подготовку к юбилею Суздаля 1 миллиард 300 миллионов рублей. И в числе объектов, чьё открытие хотят приурочить к празднику, назвали новую школу.

Сейчас в Суздале работают две школы: первая на 611 мест, вторая – на 624 места. Обе — в старых зданиях, которые к тому же памятники культурного наследия, которые, по-хорошему, должны использоваться совсем в других целях. Их и планируют «перепрофилировать», но только после того, как откроют новую школу и всех ребят переведут туда.