Ушёл из жизни Александр Владимирович Гаврилов — владимирский журналист, спортивный обозреватель, творческий и очень позитивный человек. О его смерти сообщила пресс-служба «Торпедо-Владимир» — футбольного клуба, где он в своё время был первым пресс-атташе. Александру Владимировичу было 70 лет.

Те владимирцы, кто любит и интересуется спортом, неизменно встречали эту фамилию — Александр Гаврилов. Именно из его сообщений, репортажей, отчётов в местных газетах они узнавали о важнейших событиях спортивной жизни области. Или видели его самого – приходя на матчи владимирского «Торпедо», где он объявлял составы команд, замены, всё прочее, что нужно было объявить по ходу игры.

Очки, голы, секунды – это была его стихия, его интерес, объект его творчества. Впрочем, не только. Много лет он работал в пресс-службе областной трудовой инспекции. И всё же больше Александра Гаврилова знали как спортивного журналиста. Он и сам был спортивного вида: бодрый, энергичный, подтянутый. И — добрый. Это уже чисто человеческая черта, но тоже достойная упоминания.

Сотрудничал Александр Владимирович со многими изданиями Владимира. Точнее было бы сказать — со всеми. Он готовил материалы для газет «Комсомольская искра», «Местное время», «Призыв», «Молва», «Владимирские ведомости» и других. Сейчас большинства этих газет нет. Уходит эпоха периодической печати. Уходят и люди. Остаётся история. Может быть, она когда-нибудь будет интересна?

Александр Гаврилов немного не пересёк «юбилейный» рубеж. Тридцатого августа ему мог бы исполниться 71 год. Но — болезнь, тяжёлая и изматывающая оборвала его жизнь на «круглой» дате. Редакция «Призыва» присоединяется к выражению искренних соболезнований родным и близким покойного.

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Вчера на странице во «В контакте» пресс-атташе ФК «Торпедо» Владимир Никольский написал об Александре Гаврилове:

— Его я знал с начала 80-х. Футбол связал нас на многие годы. Клуб любителей футбола. Программки, справочники, поездки на футбол. Долгие годы он был диктором на наших играх. Первый официальный пресс-атташе Торпедо. Хотя ещё до этой должности мы с ним немало «похулиганили» в данном направлении…

Мы звали его Патриархом. Патриархом спортивной журналистики. Александр Владимирович Гаврилов. Земля пухом. Светлая память….Сегодня он от нас ушёл.