Управляющий Владимирским отделением Сбербанка вручил дипломы выпускникам Владимирского филиала РАНХиГС

Виталий Дорошенко принял участие в торжественном вручении дипломов выпускникам экономического факультета Владимирского филиала РАНХиГС.

Среди почетных гостей праздника также выступили заместитель руководителя следственного управления Следственного Комитета Алексей Головач, директор департамента региональной политики Татьяна Адулова.

Директор филиала, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин поздравил выпускников, отметив, что Президентская академия дала им не только качественное образование, но и все возможности для строительства карьеры.

Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:

«Наши выпускники работают абсолютно в разных сферах. На федеральном уровне, региональном, на местном, работают в правоохранительных структурах, работают в органах власти, работают в коммерческих организациях. И делают это успешно с честью. Поэтому я желаю вам стать успешными выпускниками Владимирского филиала Президентской академии. Я от души поздравляю вас с этим событием, желаю успехов, достижений и двигаться только вперед. И делать это максимально уверенно. С праздником вас».

Управляющий Владимирским отделением Сбербанка также поздравил выпускников, а также сообщил, что готов пригласить в Банк выпускников РАНХиГС для построения карьеры.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:



«Я и сам когда-то закончил РАНХиГС, поэтому по своему собственному опыту знаю: диплом РАНХиГС – это надежный фундамент вашей карьеры. Каждая из сфер, к которой вы прикоснулись во время обучения – и государственное управление, и юриспруденция, муниципальное право, экономика – по качеству знаний превосходит все сегодняшние требования работодателей. Уверен, что те знания, которые вы получили, позволят вам сегодня быть самодостаточными профессиональными людьми. Именно вы уже завтра станете драйверами развития нашего региона и нашей экономики. Я желаю вам оставить свой след в развитии Владимирской области: ведь будущее в ваших руках!»,

На торжественной церемонии вручили дипломы 212 студентам, 85 из них окончили Владимирский филиал РАНХиГС с красными дипломами. Дипломы получили учащиеся направлений: «Экономика», «Экономическая безопасность», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» и «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Напомним, что Сбербанк и Владимирский филиал РАНХиГС подписали соглашение, основной целью которого стала разработка совместных программ, направленных на повышение эффективности деятельности Академии.

Сбербанк активно взаимодействует с Владимирским филиалом РАНХиГС. Так, управляющий Владимирским отделением Сбербанка, Виталий Дорошенко стал первым гостем проекта «Конструктор успеха», в рамках которого для студентов Владимирского филиала РАНХиГС прошел цикл обучающих лекций от ТОП-менеджеров Владимира по созданию успешной карьеры. Руководство Сбербанка регулярно организовывает для студентов интересные лекции по финансовой грамотности, развитию искусственного интеллекта, а также по ESG-повестке.

Сегодня Владимирский филиал РАНХиГС – это ведущий ВУЗ во Владимирском регионе, учебно-методический и научный центр по подготовке кадров в системе высшего образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для органов государственной власти, местного самоуправления, организаций общественного сектора, системообразующих промышленных предприятий и финансовых организаций региона и за его пределами.