Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Виталий Дорошенко поздравляет клиентов и партнеров банка с днем работника торговли

Уровень стабильности и благополучия региона во многом определяется ситуацией на потребительском рынке.

Сфера торговли — один важнейших секторов экономики. Динамичность и эффективность торговли – признак экономического развития региона, повышения благосостояния населения.

В последние годы торговая отрасль во Владимирской области активно развивается. В регион зашли крупнейшие федеральные торговые сети, открылись современные торгово-развлекательные комплексы, получили развитие новые форматы торговли, в том числе онлайн, расширилась сеть фирменной и ярмарочной торговли.

В преддверии праздника управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Виталий Дорошенко поздравил клиентов и партнеров банка с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники сферы торговли! Примите самые теплые поздравления! В Сбере обслуживается более 10 тысяч владимирских предприятий розничной торговли.

Одна из основных задач банка — обеспечить финансирование и всестороннюю поддержку деятельности предпринимателей, обеспечивая надежные и максимально выгодные условия. Мы слышим каждое слово наших клиентов, стараемся максимально быстро, комфортно и качественно решать ваши задачи и находим для этого новые возможности.

Именно поэтому ко Дню работника торговли Сбер вместе с партнёрами подготовил ряд выгодных предложений для малогобизнеса. В акциях участвуют продукты, которые помогут в развитии и оптимизации торговой деятельности.

Среди специальных предложений:

— минимальная комиссия на интернет-эквайринг от ЮKassa

— предложения для продвижения онлайн-торговли (СберЛид, СберБизнесБот)

— специальные предложения от партнеров банка (до 31 августа держателям бизнес-карт доступна скидка 15%, а также бесплатная доставка на первую покупку в СберМаркете)

Еще больше предложений от партнеров можно найти в разделе «Бизнес-карты», «Привилегии и акции».

Специальные предложения будут действовать в период с 18 по 31 июля 2022. Ознакомиться с полным перечнем продуктов и сервисов можно на сайте акции».

ПАО Сбербанк