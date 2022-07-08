Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности

Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Виталий Дорошенко поздравил жителей Владимира и области с Днем семьи, любви и верности.

Уважаемые жители Владимирской области! 8 июля страна отмечает замечательный праздник – День семьи, любви и верности.

Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня олицетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.

Семья дает человеку опору и поддержку. Дарит счастье материнства и отцовства. Формирует характер и жизненные ценности ребенка. Играет особую роль в развитии общества, в воспитании молодежи на высоких духовно-нравственных идеалах.

Счастливая, крепкая и дружная семья – это основа успеха и процветания нашего региона.

Сбербанк от всей души поздравляет с этим светлым праздником вас и ваших близких. Желаем вам здоровья, тепла и уюта домашнего очага! Пусть в ваших семьях всегда царит мир, гармония, любовь и взаимопонимание! С праздником!