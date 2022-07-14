Учебный центр «Авангард» предложит подросткам палаточный лагерь и прыжки с парашютом

Во Владимирской области новый учебно-методический центр «Авангард» закупает макеты автоматов, электронные тиры, палатки, полевую кухню для проведения в августе молодежных военно-патриотических смен. Депутаты Заксобрания проверили готовность площадки на базе ДОСААФ.

Ночёвки, стрельба, десантирование

Решение о создании учебно-методического «Авангард» приняли прошлой зимой. В июне этого года его запустили в работу. У него три направления деятельности: проведение учебных сборов по основам военной службы с гражданами допризывного возраста, военно-патриотических, в том числе юнармейских, лагерей (смен) в период школьных каникул, методическая подготовка организаторов военно-патриотической работы и преподавателей ОБЖ.

Учебный центр расположен во Владимире на улице Ставровской.

Центр арендует площади организации ДОСААФ. Здесь уже к августу появится тактическое поле, спортивная площадка, пополнят арсенал тира.

— В августе пройдет пять десятидневных военно-патриотических смен для учащихся 10-х классов и студентов первых курсов. Будут занятия в тире, на площадках, походы с ночевками в палатках. По итогам смены каждый выполнит парашютный прыжок, — пояснил директор учебного центра «Авангард» Андрей Босов.

С сентября же начнутся пятидневные учебные сборы для молодежи 15-17 лет. Департамент образования области совместно с учебно-методическим центром «Авангард» формирует списки и график обучения.

Командный дух и ответственность

Всего на деятельность центра из регионального бюджета выделено 98 миллионов рублей. Вопрос финансирования новой структуры депутаты Заксобрания обсуждали многократно. Теперь они на месте предметно изучили, куда пойдут деньги.

Депутаты постреляли в тире из пневматического оружия, посидели в новом «КаМАЗе», работающем на газу. Даже вызвались спрыгнуть с парашютом в августе, вместе с первыми участниками военно-патриотических смен.

— С сентября по декабрь в сборах примут участие 4000 молодых людей. В декабре проведем большое мероприятие с участием ребят из российского движения школьников, Юнармии, а также, надеемся, нового движения школьников и молодежи, законопроект о создании которого принят в Госдуме в третьем чтении, — говорит зам. директора департамента образования области Елена Янина.

В ходе учебных сборов ведётся обучение по направлениям: тактическая и огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, общевоинские уставы, строевая, военно-медицинская и физическая подготовка, основы безопасности военной службы.

Депутаты Заксобрания решили посетить учебный центр еще в августе и узнать мнение молодежи. Главное, начать. Такие военно-патриотические смены и сборы призваны развивать у молодёжи командный дух, чувство ответственности за себя, родных и близких, знакомить с передовыми технологиями оборонной промышленности и улучшать физическую подготовку.