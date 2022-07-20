Туристический паспорт школьника внедрят во Владимирской области

Паспортов много не бывает. Особенно если это – пропуск в интересный мир. «Туристический паспорт школьника» предлагает подрастающему поколению новые путешествия, впечатления и эмоции. То, что в кавычках — это название пилотного проекта. Его продвигает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Оно заключило соглашение о сотрудничестве с администрацией Владимирской области.

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Сотрудничать АСИ с нашим регионом будет в деле организации детского туризма, в том числе реализации «Туристического паспорта школьника». Если поднапрячь память, то название этого проекта покажется знакомым. И впрямь: пять лети назад в нашей области что-то подобное делали.

Был и паспорт — в прямом смысле, в виде брошюры с информацией о местных достопримечательностях (его образец можно найти в Сети), были и намерения использовать его в образовательном процессе. Тогда широкого воплощения инициатива не получила, но сейчас, с выходом на федеральный уровень, она может иметь развитие.

Школьники смогут открывать страну для себя.

Кстати, на сайте АСИ указано, что автор проекта — руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по детскому туризму Елена Перескокова. А именно она пять лет назад руководила комитетом по туризму администрации Владимирской области и продвигала паспорта школьников-путешественников. Так что идея, надо полагать, хорошо продумана — время было.

Цель проекта — привлечь подрастающее поколение к изучению истории и культуры России и Владимирской области, сформировать привычку к путешествиям. Проект вошел в топ-100 форума АСИ и Росконгресса «Сильные идеи для нового времени» в 2020 году.

Что это будет

От Владимирской области соглашение подписал глава региона Александр Авдеев, от Агентства стратегических инициатив — генеральный директор Светлана Чупшева. На практике реализация документа должна сформировать единое туристическое пространство, которое охватит максимальное число школьников в детских программах. Будут тиражироваться лучшие практики в области детского туризма.

Планируют, кроме того, создать региональную интернет-платформу, содержащую информацию о детских познавательных путешествиях по Владимирской области. Она будет удобна для использования как образовательными учреждениями, так и родителями, заверили организаторы. На этой платформе школьники с родителями и учителями смогут оставлять отзывы о прошедшем отдыхе.

— Продолжим всячески поддерживать, популяризировать и развивать образовательно-туристические программы, направленные на школьников и молодёжную аудиторию. Необходимо создавать максимально комфортные условия для воспитания гармонично развитой личности, для которой любовь к своему родному краю является важной составляющей её жизни, – подчеркнул Александр Авдеев.

Кроме того, в этом году Правительство РФ запустило программу развития школьного туризма. Её главная цель — познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий. На программу в 2022-м выделено 500 миллионов рублей. Субсидии получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. В дальнейшем перечень будет расширяться, а до 2024 года на эти цели запланировано 3,5 миллиарда рублей.