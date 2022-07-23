Три девушки пострадали в ДТП с грузовиков в Собинском районе

В Собинском районе произошла серьезная авария с тремя пострадавшими. Легковушка столкнулась с грузовиком.

Авария произошла накануне вечером на 13-ом километре автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров — Верхние Дворики» Собинского района. По предварительно информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 20-летняя девушка за рулем «Лада Приора» при повороте налево не уступила дорогу грузовому автомобилю «Ивеко» с полуприцепом. Им управлял 35-летний мужчина. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель легкового автомобиля и два ее пассажира – 17-летняя и 19-летняя девушки.

Все трое госпитализированы.

По факту дорожного происшествия сотрудниками полиции возбуждено административное расследование.

Во Владимирской области за полгода зарегистрировано 738 ДТП, в результате которых 79 человек погибло и 968 человек получили травмы различной степени тяжести. С участием грузовых автомобилей зафиксировано 137 аварий.