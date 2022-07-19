Три человека погибли на пожарах за сутки

Две трагедии произошли за сутки во Владимирской области. На пожарах погибли три человека: женщина и двое мужчин. Горели дома в Александровском районе и Кольчугино. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют дознаватели МЧС.

Сгорел частный дом

Накануне днём, в 14.41, в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном кирпичном жилом доме, расположенном в деревне Лобково Александровского района.

Когда пожарные были на месте, огнем уже была охвачена кровля, внутренняя отделка и имущество дома на площади 150 квадратных метров.

В ходе тушения был обнаружен погибший 69-летний мужчина. Также пострадал 39-летний мужчина. С ожогами его госпитализировали в больницу.

Дознаватели устанавливают причины трагедии.

Неисправность электропроводки

Поздним вечером загорелся многоквартирный дом на улице Ленина в городе Кольчугино. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 23.16.

Как выяснилось, загорелась одна из квартир одноэтажного деревянного четырёхквартирного дома.

— Установлено, что лишь две квартиры в доме являются жилыми. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 30 квадратных метров, — пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

К сожалению, были жертвы. В ходе тушения в квартире обнаружили двух погибших – 39-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

Пожар первыми заметили соседи, когда дым уже выходил из-под кровли. Жильцы успели получить отравление угарным газом. Предварительная причина трагедии – неисправность электропроводки.

Жителям Владимирской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилье. При возникновении первых признаков пожара – повышение температуры в помещении, запах гари, дым – следует незамедлительно позвонить на номер 101 или 112, сообщить диспетчеру точный адрес и свои данные, после чего предпринять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара в начальной стадии, уточняют сотрудники МЧС.