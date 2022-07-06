Свыше 100 миллионов рублей направят на развитие пляжного и походного туризма

Дополнительно во Владимирской области из федерального и регионального бюджетов выделят 107,7 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры. В перечне направлений обустройство пляжей, приобретение туристского оборудования, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, создание пунктов общественного питания и электронных путеводителей.

Деньги на отдых

На заседании Законодательного Собрания депутаты и чиновники обсудили множество направлений расходования 3,8 миллиарда рублей, поступивших в региональную казну в виде доходов от налоговых поступлений, а также федеральной поддержки. Развитие туризма — одно из них.

Так, 38,5 миллиона рублей пойдет на поддержку реализации общественных инициатив. Будут обустроены пляжи на берегах рек, озер и водохранилищ, приобретено снаряжение и экипировка для походов и кемпингов.

— В этом году в рамках второго антикризисного пакета мер поддержки мы решили субсидировать бизнесу организацию пляжей. Это должно увеличить количество мест для плавания и отдыха на воде. Поддерживая, ставим предпринимателям жёсткое условие: должны чётко соблюдаться все меры безопасности, включая дежурство спасателей, — уточнил глава региона Александр Авдеев.

Средства выделят на конкурсной основе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Департамент предпринимательства Владимирской области уже объявил конкурс.

Всего профинансируют 13 проектов на общую сумму 53 миллиона рублей.

Гранты предусмотрены на реализацию проектов по направлениям:

— создание кемпингов и автокемпингов. Три проекта получат 28 миллионов рублей;

— создание частных музеев и музейных экспозиций, организация и проведение событийных мероприятий в низкий сезон. На поддержку 5 проектов направят 15 миллионов рублей;

— обустройство пляжей на пресных водоёмах. 10 миллионов рублей распределят между пятью авторами проектов.

Плавать круглый год

Кроме того, средства будут выделены на круглогодичное функционирование плавательных бассейнов. Приобретут системы подогрева и мобильные погружные устройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Во Владимирской области утверждена межведомственная программа «Плавание для всех». Основные ее цели: обучение детей в возрасте 4-17 лет базовым навыкам плавания, а также сохранение и укрепление здоровья населения.

На базе детско-юношеских спортивных школ действует 14 плавательных бассейнов. На базе общеобразовательных школ есть еще 20. Не все работают постоянно, не во все можно просто взять, прийти и записаться в обычные группы здоровья.

Дополнительные средства позволят изменить ситуацию не во всех объектах сразу, но даже два-три бассейна позволят увеличить число детей и взрослых, активно занимающихся спортом.