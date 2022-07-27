Свыше 10 тысяч человек трудоустроили в этом году во Владимирской области

Во Владимирской области нашли официальное место работы свыше 10 тысяч человек за полгода. На поиск у владимирцев уходит от 1 до 3 месяцев. На платформе «Работа России» остается еще около 19 тысяч вакансий, заявленных местными работодателями. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.

Вакансий в три раза больше

Рынок труда в области снова претерпевает изменения. С одной стороны, показатели безработицы падают, а банк вакансий растет. Это положительная тенденция, которой центры занятости долго ждали после пандемии. С другой стороны, за полгода в 4,8 раза выросло число работников с неполной занятостью. Они выходят на рабочее место 3 вместо 5 дней в неделю. Как правило, это касается иностранных производств.

Тенденция с неполной занятостью вызывает тревогу.

На сегодня уровень безработицы к экономически активному населению — 0,8 процента. Для сравнения, к осени 2020 года уровень был 6%. В органах службы занятости зарегистрированы 5 930 безработных, а два года назад — свыше 30 тысяч человек.

Тогда Владимирстат проводил анализ трудоустройства жителей и выяснил, что почти четверть ищет работу больше года. Многие были вынуждены снижать планку по зарплате, принимать решение о смене профиля, чтобы иметь доход. Сейчас совершенно иная ситуация.

— Быстрее всего находят работу швеи, уборщики производственных и подсобных помещений, водители автомобиля, операторы различных специальностей, слесари, электромонтеры и учителя. Число вакансий в 3 раза превышает численность граждан, оставшихся без работы. Коэффициент напряженности на данный момент составляет 0,4 незанятых на 1 вакансию, — сообщают в департаменте по труду и занятости региона.

Работа для студента

Благодаря бюджетной поддержке работодателям удалось удержать штат на прежнем уровне. «Призыв» сообщал ранее, что из казны выделено свыше 71 миллиона рублей на выплату зарплат сотрудникам, которых хотели сократить.

Любопытно, что департамент по труду и занятости не менее оптимистично заявляет о трудоустройстве студентов и школьников. По данным ведомства, платформа «Работа России» предлагает 1053 сезонных и временных вакансий. Среди них преобладают рабочие специальности (подсобный рабочий, рабочий по благоустройству, уборщик и другие), также в наличии медицинские, инженерные, педагогические и другие специальности.

Школьникам предлагаются вакансии, не требующие особых навыков: озеленение, благоустройство, ремонт школ, облагораживание территории и другие. Всего с начала лета региональная служба занятости помогла найти работу более 2,5 тысяч несовершеннолетних жителей области от 14 до 18 лет.

— Моей дочери 16 лет, она закончила первый курс колледжа. В июле обратилась в центр занятости Владимира. Но там сказали, что все вакансии распределили еще в июне. И посоветовали в следующий раз приходить пораньше. Как, спрашивается, если у студентов сессия, у старшеклассников — экзамены. В агентстве по трудоустройству при управлении по делам физкультуры и молодежи города тоже так ничего и не нашли, — рассказывает мама дочери-студентки.

«Крупняки» отстают

Озабоченность трудоустройством подростков высказал и врио вице-губернатор Владимир Куимов. Он заявил, что крупные города в области должны проявлять активность в вопросе поиска работы для молодежи. Тем более что область предоставляет субсидии работодателям, выплачивая молодым людям суммы в размере МРОТ.

Областной центр не разместил даже и 1000 вакансий. А Муром не заявил ни одной. В числе передовиков Владимир Куимов назвал только Ковров.

Областной чиновник рассказал, что у хлебокомбината появился очень хороший проект по трудоустройству молодежи, но запустил он его только сейчас, когда студентам уже через месяц нужно возвращаться в учебные аудитории. Он предложил департаментам ЖКХ и транспорта теснее взаимодействовать с департаментом образования, молодежной политики, чтобы искать подходящих сезонных работников.