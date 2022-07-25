Судогодский молочный завод посетил глава региона

Судогодский молочный завод, как акционерное общество, в следующем году отметит 30-летие. Но если брать историю предприятия в целом, с советским периодом, то срок его работы куда как солиднее — более полувека. И в прежние времена, и сейчас завод остаётся передовым во Владимирской области по производству молока и молочных продуктов. Производство на днях посетил глава региона Александр Авдеев.

Местные особенности

Владимирский край исторически относится к «молочным» регионам России, сообщила пресс-служба администрации области. Он полностью обеспечивает молоком и молочными продуктами не только себя, но и соседей.

За последнее десятилетие валовое производство молока в регионе увеличилось на 26 процентов — с 347 до 435 тыс. тонн. По надою на одну корову в крупных и средних предприятиях Владимирская область традиционно находится в ТОП-10 регионов.

В Судогодском районе крупных хозяйств, специализирующихся на молочном животноводстве, нет. Есть четыре сельхозпредприятия, которые скорее можно отнести к средним (самое большое из них – СПК «Пионер»). Есть без малого три десятка крестьянских (фермерских) хозяйств. Плюс пяток индивидуальных предпринимателей, работающих в аграрной сфере.

Но много коров на личных подворьях. В одной только деревне Ново-Петрово – под шестьдесят, что по нынешним временам большая редкость. А главное — Судогодский молочный завод, один из лучших в своём сегменте по области.

Вклад в упрочение лидерских позиций области «по молоку» Судогодский район вносит.

На заводе ежедневно перерабатывают до 60 тонн молока. Для производства используется только «живое» сырьё, половина от его общего объёма поступает как раз из местного хозяйства «Пионер».

Завод выпускает более 40 наименований продукции, в том числе премиум-класса: от молока, кефира, ряженки, сметаны и творога до фруктовых йогуртов и творожков с различными наполнителями. Продукты пользуются спросом внутри региона и поставляются в Москву, Подмосковье, Ярославскую, Ивановскую и Нижегородскую области.

— Каждый год предприятие инвестирует средства в обновление и развитие производства – по большому счёту, весь доход уходит на развитие. В планах на 2022-2023 годы – модернизация и расширение аппаратного цеха, обновление автопарка, установка линии фасовки молока и кисломолочной продукции в ПЭТ-бутылку. Объём инвестиций составит около 200 млн рублей, — сообщил зам. генерального директора Судогодского молочного завода Дмитрий Афонин.

Дальнейшее развитие

Завод развивается, в том числе, благодаря государственной поддержке. Скажем, в нынешнем году он получает возмещение части затрат на переработку молока. За счёт средств федерального и областного бюджетов предприятию выделили почти 6 млн рублей в рамках субсидии «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования».

— Зарплата у сотрудников достойная, отличные условия труда, – отметил Александр Авдеев.

Врио губернатора сообщил, что в ходе визита во Владимирскую область Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева обсудили возможности привлечения федеральной поддержки для аграрной отрасли по новым направлениям.

У сельского хозяйства Владимирской области большой потенциал.

— Развитие сельского хозяйства – гарант и один из важнейших аспектов обеспечения продовольственной безопасности в регионе. А главное, больше всего выигрывают от развития этой отрасли жители области – основные потребители свежей, вкусной и качественной продукции проверенных местных брендов, — сказал Александр Авдеев.