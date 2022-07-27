Студенты поработали в ресторане, магазине и на ферме. Что получилось?

Официант, продавец, ветеринар… У этих профессий есть нечто общее. Не верите? Зря! Владимирские студенты успешно это доказывают. В летнее время, когда сессия закончилась, а учёба ещё не думает начинаться, студент одержим двумя взаимоисключающими страстями: отдохнуть и заработать. Мы расскажем о тех, кто предпочёл второе. О тех, кто решил — на радость родителям — сделать что-то полезное и при этом ещё с материальным интересом. Три героя нашего материала работают: один — в кафе, второй — в крупном торговом центре, третий — на ферме. Посмотрим на их впечатления.

Ценность общения

Студент Владимирского государственного университета Егор Кузнецов трудится официантом. Хотя учится на экономиста в ВлГУ – перешёл на второй курс. В нынешней своей, пусть временной, должности находит один существенный плюс, которого, может быть, недостаёт технарям – общение.

— Ты правда выбирал работу по этому критерию?

— Да, я стал официантом, потому что это одна из тех работ, которая не надоедает. Каждый день встречаешь новых людей, попадаются и очень приятные личности, с которыми комфортно вести диалог.

— Как ты нашёл данную должность? При помощи Интернета или, может быть, через знакомых?

— Вообще-то мне предложила подруга. Она сама искала работу официантом, наткнулась на объявление в интернете и предложила мне. А я согласился.

— С какими трудностями можно столкнуться при работе официантом?

— Видишь ли, не всегда общение оказывается только приятным. Неадекватные посетители тоже встречаются, и это, конечно, трудность. Я застал случай на своей смене: время примерно 22.55 (а мы работали в тот день до 23.00), на веранде сидели четыре девушки. И не хотели уходить. Решили «гулять до упора». Я им объяснил, что мы уже закрываемся, и две или три дамы вошли в положение — начали собираться. Но одна оказалась настырной.

«У нас еще три минуты!» — кричала она. И требовала продолжения банкета. В этот момент я просто ушёл.

Я не говорю, что мы их прогоняли, ни в коем случае, но им предложили пересесть в основной зал, так как мы уже убирались , и нам оставалось лишь закрыть веранду. К этому времени весь персонал очень устал, так как находился на ногах 13 часов.

Не могу сказать, как часто подобные клиенты встречаются, но такой случай пока первый раз за три мои рабочие недели.

Вторая трудность, наверное, это время полной посадки, когда приходится в прямом смысле бегать по всему залу. Ну и последнее — учить меню.

— Возникали ли у клиентов жалобы и как ты с ними справлялся?

— Жалоб пока у клиентов не было, были лишь пару недовольств насчет качества блюд и времени их приготовления, которые мне высказывали. А если у клиентов возникают жалобы, в таком случае для их устранения я зову администратора. Решать их самостоятельно я не имею права.

Продавец – профессия трудная

Продавец-консультант. В этой профессии есть также свои тонкости. Их на своём опыте узнала студентка 2-го курса Института журналистики в ВлГУ Светлана Яшнова, которая работает в магазине одежды.

— Расскажи и преимуществах и недостатках твоей профессии.

— Среди преимуществ — заработок, гибкий график, который подстраивается под каждого индивидуально. Да и сама работа довольно интересная. Из недостатков: постоянная активность. Всё время на ногах, в движении, со вниманием к клиентам — устаёшь. К вечеру это чувствуется.

Зря некоторые думают, что продавцы в магазинах одежды «скучают». Некогда! Ты постоянно консультируешь покупателей, следишь за порядком в зале, заносишь и выносишь вещи на склад, убираешься в примерочных, стоишь за кассой… Дел много!

— На какие вещи в летнее время наибольший спрос?

— Да на летние же: футболки, платья, различные шорты и юбки. Только у мужчин бывают некоторые особенности: многие покупают штаны и джинсы – видимо, готовятся к более умеренной погоде. А ещё летом постоянно пользуются спросом панамы и кепки.

— Встречались ли тебе «трудные »покупатели, и как ты находила к ним подход?

— Было несколько эпизодов. У таких людей повышенная агрессия. И не совсем стандартные просьбы. Настойчиво хотят разменять деньги. Либо сделать возврат. Возмущаются из-за того, что у них спросили паспортные данные для оформления скидочной карты. Могут быть и просто грубые покупатели. Во всех случаях помогает фраза: «Я зову директора». Приходит директор, и стиль общения у людей сразу же меняется, проблема решается гораздо быстрее.

— Какие качества ты в себе открыла за время работы продавцом консультантом?

— Я заметила то, что умею лояльно относиться к людям, сдерживаться, не выражать своё недовольство, хотя я очень импульсивный человек. Поняла, что я довольно пунктуальная и терпеливая. И обнаружила, что мне нравится помогать людям, консультировать, решать какие-то проблемы. Когда покупатели уходят довольные — это прекрасно!

— Планируешь ли оставаться в дальнейшем в этой сфере?

— Трудно сказать. Как ни крути, с людьми работать довольно тяжело. Постоянно находиться на ногах, иногда перерабатывать, когда просят убраться в зале после трудового дня… Для этого нужно иметь хорошую стрессоустойчивость. Так что – посмотрим.

Работа по профессии

А некоторым студентам летом удаётся устраиваться по своей специальности. Учащимся Владимирского аграрного колледжа в этом плане повезло. Ветеринары (а это одно из основных направлений данного учебного заведения) – нарасхват.

Студентка второго курса Алёна Куприянова выбрала прохождение практики в АО «Леднёво» в Юрьеве-Польском районе.

— Расскажи о месте, где ты проходила практику и по совместительству работала.

— Это село Фёдоровское в Небыловском сельском поселении. Красивейшие места, чисто русская природа – знаменитое владимирское Ополье. Хозяйство не самое крупное по области, но и не мелкое – среднее, скажем так. Больше тысячи голов крупного рогатого скота. Работников – около полутора сотен, причём многие – молодые. Очень хороший коллектив, дружный.

— Какой у тебя был график, и что входило в твои обязанности?

— График обычный — 5/2. Но продолжительность трудового дня небольшая — с 8 утра до часу пополудни. В мои обязанности входила, в частности, профилактика новотельных коров. Я могла две недели работать на комплексе и ставить животным капельницы, а остальные две недели — на телятнике вкалывать витаминный комплекс новорождённым телятам.

— С кем из животных тебе проще всего работать?

— С крупным рогатым скотом. Там нет такого разнообразия, как, например, среди других домашних животных. Ты понимаешь, что все быки и коровы — комплексные, с одним и тем же хозяином, заболевания у них примерно схожи, чего нет у домашних животных. В ветеринарной клинике ты должен быть специалистом какой то одной области: либо хирург, либо стоматолог или узист. На комплексе ты ветеринарный врач крупного рогатого скота.

— Какой карьерный рост предусмотрен у ветеринаров?

— Сначала ты работаешь ветеринарным фельдшером, далее, получив высшее образование, становишься ветеринарным врачом, чуть позже главным ветеринарным врачом, а потом — директором по животноводству на определённом комплексе. Как вариант, можно пойти в профильный департамент либо преподавать в учебных заведениях.

— Чем чаще всего болеют животные?

— Если брать комплекс КРС — племенной завод, там болезни у животных связаны чаще всего с гинекологией. Например, эндометриты из-за перенагрузки во время родов. Встречались маститы — воспаление слизистой оболочки вымени. Разные были случаи, но это специфика работы, она вряд ли интересна обычным людям.

— В операциях участвовала?

— Больше в прошлом году, когда стажировалась в ветеринарной клинике. Кастрация и стерилизация — самые популярные виды операций среди мелких домашних животных, а также извлечение инородных объектов.

Нюансы летней работы

При трудоустройстве студентов не сразу ставят на полноценную ставку, прохождение стажировки и обучения может занимать до двух недель. Из-за этого средняя заработная плата изначально может не удовлетворять только что пришедших молодых людей. Многим работодателям просто невыгодно тратить собственное время на обучение человека, который в дальнейшем не будет у него работать.

Менеджер студии детского праздника Софья Чернышева рассказала своё отношение к тем, кто хочет трудоустроиться на не продолжительный срок.

— Летом очень много звонков от школьников и студентов, но это не та профессия в которую нужно приходить устраиваться на короткий промежуток времени. Если это студенты театрального, можно взять на подработку, так как сезон. На 2-3 месяца, обычно говорим: «нет», потому что обучение занимает много времени.

Таким образом, лето для студента — это не только время для активного отдыха и времяпрепровождения с друзьями, а также большое количество возможностей для реализации потенциала и приобретения опыта в новых сферах жизнедеятельности.