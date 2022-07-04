Стали известны детали празднования Дня семьи, любви и верности в Муроме

8 июля Муром вновь станет центром празднования Дня семьи, любви и верности. Число отдыхающих здесь увеличится вдвое, город превратится в одну большую праздничную площадку. Детали празднования раскрыл на пресс-конференции в ТАСС глава Мурома Евгений Рычков.

15 уникальных площадок

Утром 8 июля в городских храмах пройдут службы в память о святых Петре и Февронии. Затем центр города перекроют, на улицах развернут 15 тематических площадок — в честь 15-летия праздника. Площадки будут самые разнообразные. Пройдут и исторические конструкции, посвященные древним временам.

Более тысячи ремесленников из разных уголков страны съедутся в Муром.

— Каждая площадка очень интересная. Допустим, есть площадка, посвященная ромашке. Ромашка – символ праздника, и вот во всех ипостасях ромашка будет представлена. И фотозона, где можно фотографироваться, и какие-то украшения из ромашек, вплоть до того, как ромашка используется даже в кулинарии. Можно будет на вкус попробовать ромашку. Скажем так, здесь полет фантазии организаторов мы не ограничиваем, – рассказал Евгений Рычков.

Концерт на набережной

Глава округа напомнил, что праздник в первую очередь семейный, потому порекомендовал приезжать семьями, с детьми и внуками.

Большое число гостей в этот день не пугает. Как отметил Евгений Рычков, за два пандемийных года, пока праздник не проводился, в Муроме в два раза вырос гостиничный номерной фонд и в полтора раза – число точек общепита.

Вечером по традиции пройдет большой концерт на набережной Оки. Два с половиной часа там будут выступать звезды российской эстрады. Имена артистов пока не называются. 9 июля концерт покажет Первый канал. Начало в 21.35.

Напомним, что в этом году День семьи, любви и верности приобрёл статус государственного праздника. Соответствующий указ на днях подписал президент России.