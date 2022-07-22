Спорная ситуация с новостройкой на Горького решилась миром

Споры между застройщиком высоток и жителями малоэтажных старых домов по соседству можно решать мирным путем. Тому пример — случай по улице Горького. Подземный паркинг продолжают строить, дворовую территорию обещали больше не трогать.

Прозрачный забор

В старом тихом квартале в районе улиц Горького, Асаткина, Никитина строят жилой комплекс из трех десятиэтажных домов. Одну уже выстроили. Десятиэтажка возвышается над старыми домами.

Неприятный случай произошел во время строительства подземной парковки. Когда копали котлован, обрушился грунт. Вместе с ним упал забор. Ограждение стали ставить на земле соседнего дома. И это не понравилось жителям трехэтажного дома.

Они сначала обратились в инспекцию стройнадзора, а когда его представители подъехали с проверкой, обратились в редакцию «Призыва». Вмешательства надзорной структуры и участие СМИ оказалось достаточно, чтобы стороны договорились мирным путем.

— Мы готовы ставить забор. Какой скажите, главное перегородить стройку. Это же безопасность. Давайте обсудим дальнейшее благоустройство, подпишем соглашение. Положим деньги на депозит, вы потом сами решите, что вам надо. Поставите или детскую площадку, или клумбы сделаете, — говорил директор фирмы-застройщика Ярослав Богданов.

У жителей было одно условие — забор должен быть прозрачным. Никаких глухих металлических профлистов.

Рабочие натянули пластиковую сетку и по низу поставили деревянные решетки. По всей длине повесили предупреждающие об опасности таблички.

— Пока нас услышали, но доверия к застройщику все равно нет. Мы же вообще стройку не хотели. Но когда дом начали строить, просили оставить спортивную площадку. Но все снесли. Даже нашу контейнерную площадку пришлось переносить. Теперь за деревья на нашей территории боимся. Их уже повредили, пока тут копали котлован, — высказывают опасения жители дома № 60 по улице Горького.

План выполнять надо

Тем временем, застройщик уже готовится к строительству второй высотки. Расселяет жильцов двухэтажки, идущей под снос. Неудобства терпят не только жители окрестных домов, но и сотрудники управления образования и налоговой службы, расположенной поблизости.

Спецтехника создает помехи для легковушек, пройти и проехать все труднее, перекрыты часть придомовых участков. Но в мэрии при обсуждении вопросов жилищного строительства всегда говорят о необходимости наращивать темпы строительства именно многоквартирного жилья.

Свободных участков в городе уже не осталось. А план Минстроя по вводу жилья выполнять надо. От этого зависит объем федеральной поддержки на улучшение жилищных условий для многодетных и молодых семей, на расселение жителей аварийного фонда.

Чем больше жилья строится, тем выше конкуренция среди застройщиков, тем условия приобретения квартир становятся более привлекательными.