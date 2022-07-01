Специалисты ОДКБ провели более 100 сеансов диагностики на новом аппарате МРТ

Пациенты Областной детской клинической больницы проходят обследование на новом аппарате МРТ. Это первый аппарат магнитно-резонансный томографии, установленный в медицинском учреждении. Оборудование позволяет получать четкие трехмерные медицинские изображения органов и тканей человека.

Точная диагностика

Как сообщила и.о. главного врача учреждения Елена Савельева, с мая этого года, когда специалисты приступили к работе на аппарате МРТ, проведено 116 диагностических сеансов, включая исследования с контрастом.

С помощью современной техники специалисты больницы получили возможность более оперативно и точно проводить диагностику заболеваний, своевременно отслеживать изменения здоровья пациентов и корректировать тактику лечения, пояснил облздрав.

– Наши специалисты проводят на аппарате МРТ исследования головного и спинного мозга, внутренних органов, малого таза, мягких тканей, а также внутренних структур суставов и позвоночника. Этот вид диагностики помогает эффективно диагностировать онкологический процесс или рассеянный склероз, – отметила Елена Савельева.

Новое оборудование позволяет проводить детальную диагностику.

Переоснащение поликлиник

В прошлом году в поликлинике Областной детской клинической больницы на улице Добросельской, 34д и ее филиале на улице Добросельской, 197а прошли капитальные ремонты.

Там появились крытые колясочные площадки, отдельные входы для больных детей, открытые регистратуры с инфоматами, централизованные колл-центры, игровые зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинеты приема маломобильных граждан, отремонтированы фасады, заменены инженерные коммуникации.

Помимо поставки аппарата МРТ были приобретены лабораторные анализаторы, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование.

Справка. Областная детская клиническая больница – многопрофильное лечебное учреждение, в состав которого входит стационар на 319 круглосуточных коек, дневной стационар (15 коек – хирургического профиля и 14 – педиатрического профиля), территориальная поликлиника на 850 посещений в смену, состоящая из четырех филиалов.