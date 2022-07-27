Современный рентген-аппарат скоро поступит в Камешковскую ЦРБ

Технический арсенал Камешковской центральной районной больницы обновят. В октябре в медучреждение поступит современный рентген-аппарат. Прежний уже выработал свой ресурс, уточнил облздрав.

Долгожданное оборудование

В больнице новый цифровой рентген-аппарат ждут с нетерпением. Он будет более безопасным и производительным.

— Кроме того, современное оборудование повысит уровень рентгенодиагностики для жителей всего Камешковского района за счет более высокого качества медицинских изображений, – подчеркнул главный врач Сергей Тимкин.

Оборудование выделят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В прошлом году в медицинские объекты Камешковского района также поступало современное медоборудование. Пришло два новых автомобиля. В структурных подразделениях ЦРБ прошли капитальные ремонты, а в селе Гатиха построили современный ФАП.

Центральная районная больница получила маммограф и флюорограф, эндоскопическое оборудование для проведения малоинвазивных операций, электрокоагулятор, электрокардиограф, кольпоскоп, аппарат для суточного мониторирования артериального давления и другие изделия медицинского назначения.

Капитальные ремонты прошли в гинекологическом отделении и в амбулатории поселка Карла Маркса. В этом году в селе Горки построен современный ФАП и также будет построена амбулатория в деревне Сергеиха.

ФАПы и новые автомобили

В следующем году запланировано строительство ФАПов в поселках Дружба и Краснознаменский. В 2024 году будет возведен ФАП в селе Патакино, а в 2025 году – ФАП в деревне Новая Быковка.

До конца 2025 года автопарк медучреждения пополнят 6 новых автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому, доставки лекарств и забора анализов. В этом году запланирована поставка двух единиц автомобильной техники.

Ранее «Призыв» рассказывал, что всего до конца года районные больницы Владимирской области получат 47 легковых автомобилей. Они предназначены для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств. 22 легковых автомобиля заменят технику, выработавшую свой ресурс, а еще 25 машин будут закуплены для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического звена Владимирской области.