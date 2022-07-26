Сотрудники органов следствия Владимирской области отметили свой праздник

Вчера прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню сотрудника органов следствия России. На здании Следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области открыли мемориальную табличку. Содержание её адресует к временам Петра I. Именно тогда в губернии появились первые следственные органы.

Славная история

25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». А кроме того, вчера отмечался 350-летний юбилей со дня рождения царя-реформатора.

— Следственное управление по Владимирской области сегодня удостоено чести разместить на фасаде здания таблицу, увековечивающую память первых русских следователей – сподвижников Петра Великого, офицеров Преображенского полка Григория Скорнякова-Писарева и Льва Измайлова, которые внесли огромный вклад в развитие современного следствия, – отметил руководитель регионального Следственного управления СК России Артём Кулаков.

После праздничного собрания, впрочем, были не только торжественные речи. На заседании коллегии следственного управления говорили о текущей работе.

— За первое полугодие 2022 года окончено 525 уголовных дел. Палитра преступлений, которые нами раскрыты и расследованы, очень многообразна – расследовано 50 уголовных дел о преступлениях прошлых лет, 34 убийства, 22 случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 6 изнасилований и другие. Среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности, немало и высокопоставленных руководителей регионального уровня, включая заместителей бывшего губернатора, — сказал Артём Кулаков.

Преступления не только выявляют – следственные органы также работают на то, чтобы ущерб от криминальных деяний был как можно меньше. Только в первом полугодии 2022 года возмещено 90% ущерба, что в денежном эквиваленте составляет 136 миллионов рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 27 миллионов рублей.

Государственное значение

Среди официальных лиц, поздравивших правоохранителей, был глава региона Александр Авдеев. Затрагивая исторический аспект, он отметил, что Владимирская земля вошла в историю как место, связанное с одним из первых профессиональных расследований в России. Работа петровских следователей имела государственное значение.

— Пётр был великим реформатором, добился коренных преобразований практически во всех сферах. Также и создание следственных канцелярий стало важным шагом первого российского императора к закреплению и росту всех достигнутых результатов. И, что очень важно, жители Российской империи убедились, что правда и справедливость фактически стали государственными ценностями и ориентирами. Уже 305 лет работа следственных органов служит гарантией существования единого и сильного Российского государства и соблюдения прав и законных интересов всех граждан, – подчеркнул Александр Авдеев.

Справочно. В 1718 году в Суздале первые следователи Петра Великого – Григорий Скорняков-Писарев и Лев Измайлов вели следствие в отношении бывшей супруги императора Евдокии Лопухиной, которая была заподозрена в государственной измене. Это уголовное дело стало частью многоэпизодного дела по обвинению в госизмене бывшего наследника престола царевича Алексея Петровича.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение задач особой важности и сложности правами Председателя Следственного комитета награждено 8 сотрудников, правами руководителя следственного управления – 11, в том числе вручены поощрения по итогам первого этапа конкурса «Лучший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» по итогам работы за 2021 год.