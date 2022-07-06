Следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на водоеме

Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовного дела по факту гибели в пруду деревни Одерихино Собинского района 9-летнего мальчика. Ребенок утонул. Трагедия могла произойти из-за бездействия должностных лиц.

Версия следствия

9-летний мальчик утонул 1 июля около 15 часов. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Администрации Собинского района и МО Колокшанское должны были установить информационные знаки о запрете купания на водоеме, но этого не сделали, утверждает следствие.

Работники правоохранительных органов детально осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и произвели прочие следственные действия. В соцсетях, где появились посты о трагическом происшествии, как всегда, блуждала самая разная информация о случившемся, но точную картину даст только следствие.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тревожная статистика

С начала летнего периода на водоёмах Владимирской области уже тонули люди. Как минимум 6 человек, в том числе 3 ребёнка. Ранее «Призыв» сообщал, что 15 июня в Вязниках на Клязьме утонул 10-летний ребенок.

Еще одну трагедию удалось предотвратить. В Судогде местный житель спас тонувшую в реке девочку.

В связи с гибелью детей следком обещает внимание органов местного самоуправления на необходимость обеспечения безопасности граждан на несанкционированных водоемах. Также следователи призывают родителей не оставлять без присмотра детей и провести с ними профилактические беседы

По итогам купального сезона прошлого года во Владимирской области произошло 36 трагических случаев на воде. Количество погибших аналогичное, среди них шесть детей.