Следком устанавливает обстоятельства гибели 13-летней девочки на водоеме

Следственное управление СКР по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту гибели 13-летней девочки в пруду в городе Меленки. На водоем она пришла в компании двух сверстниц. Глядя на подруг, девочка решила самостоятельно научиться плавать. Закончилось это трагедией.

Купались без разрешения

По данным следствия, днем 8 июля несовершеннолетние пошли на пруд. Сделали это без разрешения и ведома родителей. Когда девочка начала тонуть, ее попыталась спасти подруга, но сама стала уходить под воду и с трудом выбралась на берег.

Оказавшиеся неподалеку взрослые вытащили из воды девочку и попытались оказать первую медицинскую помощь. Однако прибывшие на место трагедии медики констатировали ее смерть.

Сейчас следователь СК России проводит всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего.

По результатам будет принято процессуальное решение.

— Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области вновь обращается к жителям региона с просьбой обеспечивать особую заботу о детях и контроль за их поведением в период летних каникул, — сообщила пресс-служба Следкома.

13 трагедий

С начала летнего периода на водоёмах Владимирской области погибли 13 человек, в том числе 5 детей. Число утонувших растет. Только за последние дни произошло три происшествия на воде.

Напомним, что 9 июля в Коврове утонул 17-летний юноша. Случилось это на озере Старка, где оборудован официальный пляж. Молодой человек, не оценив глубину водоема, выпрыгнул из лодки в 5-6 метрах от берега. При этом плавать юноша не умел. Спасатели обнаружили тело подростка только на следующее утро. Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка.

Ещё одна трагедия произошла 11 июля на официальном пляже Гусь-Хрустального. В 10.42 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о том, что из воды не вышел 24-летний мужчина. Сотрудники местной спасательной станции достали утонувшего, к сожалению, спасти его не удалось.