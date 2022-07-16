Синоптики пообещали комфортную температуру на выходные

В выходные во Владимирской области аномальной жары не случится, обещают синоптики. Температура будет комфортной, не выше +23 градусов днем, в ночные часы опустится до +13 градусов. Местами возможны небольшие дожди.

«Бархатный сезон» в июле

— На большей части территории европейской части России температурный режим, количество осадков и характер погодных условий будут соответствовать климатическим нормам самого тёплого летнего месяца, — уточнил центр погоды «Фобос».

Вероятность кратковременных дождей выше в воскресенье.

Несмотря на снижение температуры, вода в реках и озерах будет оставаться теплой — 22-24 градуса тепла. Это своеобразный «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды становятся примерно одинаковыми. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По словам синоптика, понижение температуры воды возможно позже, но не значительное.

Жара вернется

Жаркая погода вернётся к нам в третьей декаде месяца, заверяют синоптики. Тогда столбики термометров вновь приблизятся к 30-градусной отметке.

— До конца декады никаких признаков потепления не существует, – подчеркнул Роман Вильфанд.

Во Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим. И хотя природных пожаров по сравнению с прошлым годом меньше, сотрудники МЧС напоминают, что риски их возникновения высоки. В отдельных территориях области сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах.

В этом году произошло 75 лесных пожаров и 198 палов сухой травы.

В рамках особого противопожарного режима жителям запретили разводить открытый огонь, в том числе для приготовления пищи, а также ограничили посещение лесов.