Мать с ребенком летом

Синоптики пообещали комфортную температуру на выходные

Жара вернется в третьей декаде июля
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В выходные во Владимирской области аномальной жары не случится, обещают синоптики. Температура будет комфортной, не выше +23 градусов днем, в ночные часы опустится до +13 градусов. Местами возможны небольшие дожди.

«Бархатный сезон» в июле

На большей части территории европейской части России температурный режим, количество осадков и характер погодных условий будут соответствовать климатическим нормам самого тёплого летнего месяца, — уточнил центр погоды «Фобос».

Вероятность кратковременных дождей выше в воскресенье.

Несмотря на снижение температуры, вода в реках и озерах будет оставаться теплой — 22-24 градуса тепла. Это своеобразный «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды становятся примерно одинаковыми. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

река
По словам синоптика, понижение температуры воды возможно позже, но не значительное.

Жара вернется

Жаркая погода вернётся к нам в третьей декаде месяца, заверяют синоптики. Тогда столбики термометров вновь приблизятся к 30-градусной отметке.

До конца декады никаких признаков потепления не существует, – подчеркнул Роман Вильфанд.

Во Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим. И хотя природных пожаров по сравнению с прошлым годом меньше, сотрудники МЧС напоминают, что риски их возникновения высоки. В отдельных территориях области сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах.

В этом году произошло 75 лесных пожаров и 198 палов сухой травы.

В рамках особого противопожарного режима жителям запретили разводить открытый огонь, в том числе для приготовления пищи, а также ограничили посещение лесов.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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