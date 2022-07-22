Школьница из Владимира победила в «Большой перемене»

В международном детском центре «Артек» в Крыму прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята — ученики 5-7 классов. Среди 300 победителей — семиклассница из Владимира Лиза Чудакова. Главный приз — «Путешествие мечты».

Путешествие в награду

— На первом этапе у нас проверяли креативность, коммуникативность и знания. Это было онлайн-соревнование, и все, кто набрал там определенное количество баллов, получили возможность отправиться в «Артек». А здесь уже был финал, — рассказала Лиза Чудакова.

Финал конкурса для учеников 5-7 классов прошел с 17 по 20 июля. Для ребят подготовили заключительные испытания, в рамках которых участники решали кейсы в командах по 10 человек.

Став победителем конкурса, владимирская школьница вместе с другими ребятами, отправится в путешествие на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока с остановками в крупных городах. Дети смогут увидеть природные достопримечательности и познакомиться с культурным наследием России.

Победителями конкурса «Большая перемена» стали 300 учеников 5–7-х классов.

Наибольшее число победителей в этой возрастной категории – школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Нижегородской областей. Владимирскую область представили семь талантливых ребят из Владимира, Коврова, Кольчугинского и Собинского районов. В прошлом году победителями «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов стали три школьника из нашего региона.

Участники конкурса приобретают навыки, которые пригодятся им в жизни: умение работать в команде, находить решения в сложных ситуациях, творчески мыслить и организовать себя и окружающих.

Справка. Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей и подростков в стране, цель которого — выявление обучающихся с активной жизненной и социальной позицией, нестандартным мышлением и творческими способностями. В 2022 году в его различных тематических направлениях принимают участие почти три миллиона школьников разных возрастов и более 700 тысяч студентов колледжей.

Движение детей и молодежи

Во время финала конкурса прошло и первое собрание российского движения детей и молодежи. Закон о его создании подписал президент страны. Устав организации утвердили руководители и представители крупнейших детских общественных движений федерального и регионального уровней, федеральных органов и исполнительной власти, а также представители администрации президента РФ.

Участие в движении будет строго добровольным. Оно призвано помочь школьникам выбрать сферу своих интересов, а также определиться с будущей профессией. Также движение станет платформой для реализации научных, творческих, бизнес-проектов школьников.

— На мой взгляд, эта инициатива позволит выстроить систему работы со школьниками разных возрастов, объединить ресурсы и инфраструктуру для самореализации каждого ребенка. Наша задача – работать не только с лидерами, работать со всеми ребятами. Кто уже сумел раскрыть в себе таланты, кто только ищет себя и пробует разные направления, — подчеркнула зам. директора департамента образования Владимирской области Елена Янина.