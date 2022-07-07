Сезонная ярмарка открылась на парковке у «Мегаторга»

Во Владимире открылась сезонная ярмарка на парковке у торгового центра «Мегаторг» и гипермаркета «Ашан». Торговые ряды устроены удобно и доступно как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Удобное место

Прилавки из дерева с тентовыми зонтиками и навесами поставили в дальней части парковки, в теньке. Там тихо и уютно, подальше от дороги. Никакая пыль и грязь сюда не доберется. У новых торговых рядом чисто и аккуратно. Неподалеку можно припарковать транспорт и подойти к прилавкам.

Ассортимент — богатый, цены — умеренные.

— Из бахчевых привезли пока арбузы. Везем их из хозяйств Кизляра республики Дагестан. Продаем по 55-60 рублей за кг. Пока дороговато, но зато свежие, вкусные. С Кубани арбузы пойдут через три недели. Конечно, цены будут уже ниже, — рассказывает продавец новой сезонной ярмарки.

В крупных гипермаркетах и сетевых магазинах арбузы привозят из Дагестана, Азербайджана, Узбекистана. Цены примерно такие же. Но есть и скидки. В «Ашане» по соседству арбузы на этой неделе в акции — 40 рублей за кг. Но там определяться с покупкой нужно самостоятельно, на ярмарке же помогут подобрать спелый и сахарный. Дыни на ярмарке пока не продают, в магазинах они стоят 70-120 рублей за кг.

— Черешню везем из Узбекистана. Спелая, крупная. Цена доступная — 300 рублей. Виноград есть черный и зеленый с косточками и без. По 350 рублей. В продаже персики, абрикосы, на любой вкус, — нахваливает свой товар продавец.

Овощей на сезонной ярмарке тоже много. Огурцы ростовские. Стоят 80 рублей за кг. На остановках общественного транспорта бабушки стали торговать свойскими огурцами с грядки. Цены — вдвое выше.

Кроме того, на ярмарке есть выбор. Если покушать, то можно и у бабушек, а на засолку отлично подойдут ростовские. Цена и объем — подходящие.

Выбор овощей

Картофель, лук, морковь — все везут с южных регионов нашей страны. Цены приемлемые, можно торговаться.

Ранее во Владимире открылась сезонная ярмарка на Батурина. Продавцы говорят, что цены и ассортимент похожие. Но народу на Батурина меньше.

На Тракторной и место проходное, и условия для продавцов и покупателей более комфортные. Да и режим работы более продолжительный. Ежедневно с семи утра до десяти вечера.