Семейство краснокнижной птицы вырастило птенцов во Владимирской области

В Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района скопы – хищные птицы, занесенные в Красную книгу, смогли вырастить двух птенцов. Специалисты дирекции Особо охраняемых природных территорий региона и орнитологи зафиксировали их вылет из гнезда и поделились своими наблюдениями.

Три года наблюдений

Наблюдения за этой семьёй скоп ведутся исследователями уже третий год. Первое гнездование у данной пары в 2019-м было неудачным. На следующий год птицам удалось выкормить одного птенца.

Теперь же на глазах орнитологов из гнезда благополучно вылетели уже две молодых скопы. А могло быть даже больше.

Сначала в выводке было три птенца.

— Но одному птенцу не суждено было подняться в небо. Останки его обнаружили на дне опустевшего гнезда. Причиной гибели можно предположить недостаток пищи или воды в жаркое время, — рассказывают в дирекции ООПТ.

Одно гнездо в регионе

Два выживших птенца после вылета сначала некоторое время сидели на ветках сухих деревьев вблизи гнезда. Это позволило специалистам понаблюдать за ними с очень близкого расстояния с помощью квадрокоптера, которого птицы совершенно не боялись.

После этого оба слётка улетели вслед за своей матерью. До конца лета им предстоит научиться не только уверенно летать, но и самостоятельно добывать себе пищу, чтобы благополучно добраться до далёких африканских зимовок.

Скопа питается почти исключительно рыбой, гнездо своё строит обычно на верхушках высоких деревьев неподалёку от кормных водоёмов. Во Владимирской области на сегодняшний день известно лишь одно гнездо скопы, расположенное в Вязниковском районе на территории Клязьминско-Лухского заказника, хотя взрослые птицы иногда появляются и в других районах области, но чаще во время пролёта.

Справка: Скопа занесена в Красную книгу России (категория 3 — редкие) и в Красную книгу Владимирской области (категория 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения).