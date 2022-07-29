Сельским старостам компенсируют расходы на транспорт и телефон

Депутаты Заксобрания поддержали инициативу главы региона о материальной поддержке сельских старост. Их сегодня около 1000 человек. За счет бюджета региона старостам будут компенсировать расходы на поездки на транспорте и разговоры по телефону.

Главный на селе

Поправки в закон о сельских старостах внесли на заседании Заксобрания без особых обсуждений. Все понимают, что сельские староcты — незаменимые помощники как для чиновников, так и для депутатов. Они рупор жителей для властей и надежда для населения быть услышанными.

В городах есть председатели КТОСов, а в селах — старосты. Именно они встречаются с жителями, ведут группы в мессенджерах, где рассказывают все новости района и предупреждают о возможных отключениях электроэнергии, проверках газового оборудования. Список их дел не перечесть.

Официально полномочиями старосты наделены два года назад. У них есть право внеочередного приёма у глав органов местного самоуправления на своих территориях, доступ к документам, принимаемым этими органами. Также сельские активисты наделены правом выступления на заседаниях поселковых и районных советов. Могут участвовать в принятии решений по благоустройству населённых пунктов, организовывать встречи и субботники.

— Староста – это, можно сказать, самый главный человек в малых населенных пунктах. Единственный, по сути, представитель власти на селе. В то же время, он главный представитель интересов своих соседей перед властью. Безусловно, мы поддержали инициативу главы региона Александра Александровича Авдеева — именно он является автором законопроекта. И если в наших силах помочь старостам, пусть и немного, мы обязательно это сделаем, — говорит вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов.

Газета вместо Интернета

Порядок и размер компенсаций рассчитают органы местного самоуправления. В региональном законе прописали верхнюю планку. Меньше можно, больше — нельзя. Так, компенсация за общественный и личный транспорт — не более 500 рублей в месяц, компенсация за звонки по мобильному телефону — не более 200 рублей в месяц.

Новый вид поддержки сельских старост заработает уже в августе.

Также сельским старостам оплатят подписку на областное издание «Владимирские ведомости». Это официальное СМИ. Его учредителями является администрация и Заксобрание.

Депутаты рассудили так: в селах есть проблемы с интернетом, но сельские старосты должны быть в курсе последних новостей и нормативных актов, принимаемых на региональном уровне. Поэтому нужно доставлять старостам газету. С этим будут справляться почтальоны. Годовой расход на подписку для всех старост составит около 3 миллионов рублей.

— Мы сейчас составляем реестр сельских старост. На сегодня официально зарегистрированы 700 человек. До конца лета мы завершим сбор данных. Весной мы проводили аудит. В области работает примерно 1000 старост, — уточнила директор департамента региональной политики Татьяна Абдулова.

Департамент региональной политики подсчитал, что с августа по декабрь потребуется порядка 4,5 миллионов рублей. А ежегодные расходы составят свыше 10 миллионов рублей. Половина — это компенсация расходов на транспорт. Все же ездить старостам приходится немало.