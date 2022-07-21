Селивановскую ЦРБ оснастили первым ЛОР-комбайном

В Селивановской центральной районной больнице появился современный ЛОР-комбайн. За месяц с его помощью лечение и диагностику прошли 380 пациентов, в том числе 200 детей. Прежде такого оборудования в медучреждении не было.

Диагностика и лечение

ЛОР-комбайн – это современная, многофункциональная установка для оказания полноценной оториноларингологической помощи. Такой аппаратурой оснащены ЛОР-отделения ведущих медицинских центров России.

С его помощью доктор проводит лечение и диагностику заболеваний уха, горла и носа. Специализированная техника сочетает в себе различные насадки, распыляющую систему, устройство для нагрева инструментария и другие функциональные возможности, поясняют в облздраве.

Установка имеет целый набор функций.

Для района появление такого оборудование – событие долгожданное. Цену ЛОР-комбайна в ведомстве не озвучивают. Деньги на покупку выделены из областного бюджета по инициативе главы региона Александра Авдеева.

— Это долгожданное и очень важное событие для нашего района – и для врача-отоларинголога, и для пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. Техническое переоснащение узкопрофильного кабинета значительно повысило доступность этой специализированной медпомощи. И что немаловажно, лечебные манипуляции теперь проходят безболезненно и максимально комфортно, – сообщил главный врач учреждения Евгений Дунаев.

Пополнят автопарк

До конца октября Селивановская ЦРБ также получит автомобиль для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств.

Обновление парка автомобильной техники предусмотрено по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Еще 46 легковых автомобилей распределят по другим больницам региона.

Собинская районная больница получит девять автомобилей; Вязниковская, Меленковская, Петушинская и Суздальская районные больницы – по шесть машин; по четыре – Гороховецкая центральная районная больница; по две – Камешковская, Ковровская и Судогодская районные больницы; по одной – Киржачская, Кольчугинская и Юрьев-Польская районные больницы.

22 легковых автомобиля заменят технику, выработавшую свой ресурс, а еще 25 машин будут закуплены для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического звена Владимирской области, сообщает облздрав.