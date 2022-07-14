СберСтрахование предлагает страховку для путешественников с выгодой 25%

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование в рамках проекта СберЛето предлагает клиентам оформить страховку для путешественников с выгодой 25%. Специальное предложение будет действовать до 24 июля.

Чтобы оформить полис со скидкой, необходимо перейти на сайт проекта в раздел «ТОП предложения» и выбрать предложение от СберСтрахования. Программа «Страхование путешественников» предусматривает защиту от непредвиденных ситуаций в поездках по России или за границу. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. Страховой полис соответствует всем требованиям визовых центров.

В базовое покрытие входит, в частности, медицинская помощь и транспортировка, риски утери или кражи документов, поисково-спасательные работы. Спектр покрываемых рисков можно расширить в зависимости от потребностей клиента. Например, можно застраховаться от отмены поездки или досрочного возвращения, утери багажа, задержки рейса.

Помимо этого, в рамках СберЛета можно воспользоваться другими специальными предложениями от Сбера, его дочерних компаний и компаний-партнёров.

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