Сбербанк приглашает владимирских предпринимателей принять участие в конференции «Развиваем бизнес в e-com»

Во Владимирском отделении Сбербанка пройдет конференция для бизнесменов по теме «Развиваем бизнес в e-com». Конференция будет интересна действующим владельцам интернет-магазинов, предпринимателям, планирующим расширить деятельность благодаря e-com, а также самозанятым.

В ходе конференции участники рассмотрят актуальные вопросы электронной коммерции, а также смогут послушать лекции экспертов. Антон Соловьев, директор по развитию inSales расскажет нужен ли сайт интернет-магазину, если есть маркетплейсы; Сергей Радыгин, онлайн-маркетолог inSales, расскажет о рекламе и продажах в социальных сетях в 2022 году; Сергей Самсоненко, онлайн-маркетолог inSales, в режиме реального времени даст мастер-класс по созданию Интернет-Магазина с нуля.

Мероприятие состоится 28 июля, с 10:00 до 14:00.

Место: г.Владимир, пр-т Ленина 36. Количество мест ограничено, регистрация по ссылке https://forms.gle/T1JseZaKwWVrbUoH9