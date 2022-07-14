Сбербанк приглашает предпринимателей из Владимира принять участие в акселераторе роста малого бизнеса «Капитаны: Бизнес быстрого реагирования»

Акселерационная программа «Капитаны: Бизнес быстрого реагирования», организатором которой выступает региональный центр «Мой бизнес», поможет представителям малого бизнеса выйти на федеральный рынок и стать партнерами корпоративных заказчиков как в своем регионе, так и за его пределами.

Во Владимирской области программа реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сергей Ильин, координатор проекта Акселератора во Владимирской области:

«Участие в программе позволит руководителям малого и среднего бизнеса Владимирской области в сжатые сроки получить практические навыки для успешного управления бизнесом, внедрить инструменты, повышающие эффективность своего дела, использовать знания, опыт и экспертизу бизнес-наставников для расширения рынка и грамотного подхода к возможностям государственной поддержки».

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:



«Одна из наших целей – помочь бизнесу адаптироваться к новым рыночным условиям и найти альтернативные возможности для роста. Это и масштабирование бизнеса, выход на электронные площадки, использование цифровых технологий и многие другие инструменты. Сбер всегда готов поддержать предпринимателей региона, предоставив как образовательную поддержку для развития, так и финансовые сервисы. А участие в акселераторе роста — отличная возможность для наших бизнесменов найти ниши, которые сегодня будут наиболее востребованы для клиентов».

Участники Акселератора пройдут специальное обучение, вместе с наставниками проработают возможности масштабирования бизнеса, смогут привлечь дополнительное финансирование на развитие действующих и новых направлений. Лидерам программы будет доступна поддержка, которая предполагает партнёрство с корпоративными заказчиками, сопровождение проектов на федеральном уровне.

Основные мероприятия акселератора пройдут 15 и 21 июля на площадке Владимирского отделения Сбербанка по адресу: г. Владимир, пр.Ленина, 36. Обязательна предварительная регистрация по ссылке до 14 июля: https://tehnologii-razvitiy-pro.timepad.ru/event/2061352/.

Получить подробную информацию об участии в федеральном акселераторе можно, воспользовавшись контактами оператора программы: info@develop-pro.ru, 8 (800) 550-57-90.

Справка:

* Акселератор роста малого бизнеса реализуется в рамках акселерационной программы «Капитаны: бизнес быстрого реагирования», в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор программы — Центр «Мой бизнес» Владимирской области.