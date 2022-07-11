Сбер провел образовательный интенсив для команды правительства Владимирской области

Команда экспертов Сбера провела коуч-сессию по эффективному управлению для правительства Владимирской области. В сессии приняли участие ТОП-менеджеры Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк — HR-директор Олеся Лебедева и Управляющий Владимирским отделением Виталий Дорошенко. В ходе сессии участники изучили темы планирования, трансформации целей и задач, процессы организации командной работы.

Мероприятие включало в себя как теоретическую, так и практическую часть, где команда правительства Владимирской области смогла отработать навыки планирования и формирования бизнес-процессов, а также составить SMART-цели для эффективной работы.

Задала тон сессии дискуссия о стилях лидерства, посвященная адаптации стилей управления к быстро меняющемуся миру, построению эффективной организационной структуре и оценке ее влияния на результат. Эксперты Сбера дали свои рекомендации относительно шести стилей управления, которые чаще всего используют ТОП-менеджеры, а также разобрали уместность применения каждого из них. В своем выступлении HR-директор Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Олеся Лебедева отметила, что именно стили лидерства напрямую влияют на климат внутри коллектива и командный результат, а также отражается на развитии региона в целом.

Олеся Лебедева, HR-директор Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Высокая турбулентность внешней среды неизбежно сказывается на любых планах по комплексным преобразованиям внутри команды. Значительная часть компаний сегодня активизирует разработку и реализацию трансформации своих стратегий для повышения конкурентоспособности в новой реальности. Именно поэтому Сбер готов делиться своими лучшими практиками с партнёрами, оказывать консультационную помощь в адаптации команд к новым условиям рынка, способствовать внедрению практик по лидерству и новым стилям управления. Уверена, что наша сегодняшняя встреча оказалась максимально полезной для всех участников сессии».

Дмитрий Лызлов, ВРИО первого заместителя Губернатора Владимирской области:

«Такие тренинги — проверка не только собственных знаний, но и «прокачка» всей команды. Главный итог этого образовательного интенсива — понимание того, что мы с коллегами думаем и действуем в одном направлении. Мы благодарим Сбербанк за интересную и информативную встречу. Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество в будущем!»