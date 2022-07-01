Сбер принял участие в торжественной церемонии выпуска молодых специалистов Владимирского Юридического Института ФСИН России

Во Владимире состоялась торжественная церемония выпуска молодых специалистов для уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. В мероприятии приняли участие руководство ФСИН России, представители органов исполнительной и законодательной власти г. Владимира и Владимирской области, правоохранительных и силовых структур региона, также ветераны института, представители религиозных конфессий, родственники выпускников, а также представители Владимирского отделения Сбербанка.

21 выпускник ВЮИ ФСИН России получил диплом с отличием, одному из них вручена золотая медаль. Дипломы о высшем образовании по направлению подготовки «Юриспруденция» получили 62 выпускника, по специальности «Правоохранительная деятельность» 83 выпускника. Всем присвоены звания среднего начальствующего состава «лейтенант внутренней службы».

К выпускникам и гостям мероприятия обратился начальник ВЮИ ФСИН России кандидат юридических наук, доцент, почетный работник сферы образования Российской Федерации полковник внутренней службы Василий Панкратов. С приветственным словом и поздравлениями в адрес выпускников выступили начальник Главного оперативного управления ФСИН России генерал-майор внутренней службы Николай Васильев, зачитав поздравительную телеграмму директора ФСИН России генерал-полковника внутренней службы Аркадия Гостева, начальник УФСИН России по Владимирской области генерал-майор внутренней службы Алексей Гиричев, Главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Мамеев, начальник Главного управления по делам ГО и ЧС Владимирской области генерал-майор внутренней службы Алексей Купин.

Заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Плескачёва поприветствовала выпускников в своем выступлении, а также поздравила с отличным окончанием учебы.

Напомним, что Сбербанк и Владимирский юридический институт ФСИН России, заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о проведении образовательных программ, спортивных мероприятий, а также реализации совместных научно-исследовательских проектов.

Сегодня Владимирский юридический институт ФСИН России – один из ведущих ведомственных вузов, в котором более 75 лет осуществляется подготовка сотрудников для оперативных подразделений УИС. Современная учебно-материальная база, включающая в себя лекционные и актовые залы, учебно-методические кабинеты, компьютерные классы, учебные полигоны, спортивные залы, стрелковые тиры, зал судебных заседаний, фотолабораторию, лабораторию психофизиологического практикума, лингафонный кабинет, библиотеки, читальный зал с доступом к электронно-библиотечной системе, позволяет вузу вести подготовку высококвалифицированных специалистов. Ежегодно обучающиеся института становятся лауреатами персональных стипендий Президента и Правительства Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и других престижных стипендий.