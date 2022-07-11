Сбер приглашает жителей Владимира на «Ярмарку жилья»

В центральном отделении Сбербанка 12 июля пройдет традиционная «Ярмарка жилья», на которой посетители смогут получить консультацию от представителей ведущих застройщиков региона по вопросам приобретения нового жилья и строительства жилого дома. Клиенты, посетившие «Ярмарку жилья», смогут воспользоваться специальными предложениями от партнеров банка – «Строим Групп» (ЖК Содышка и ЖК НовоПарк), ООО «Трест33», «Эколайф», СК «Игротэк».

В программе мероприятия:

презентация квартир с высокими скидками, выставленных на срочную продажу;

широкий выбор эксклюзивных объектов недвижимости по сниженным ценам;

оформление заявок на продажу квартиры/собственности;

помощь клиентам банка в реализации собственного жилья;

консультации по ипотеке (подбор минимальных процентных ставок, включая расчет суммы кредита и прием заявок на кредит).

Также на «Ярмарке жилья» можно будет проконсультироваться и по вопросам строительства индивидуального жилого дома, выбрать проверенную строительную компанию и оформить ипотечный кредит на строительство дома.

«Ярмарка жилья» состоится 12 июля 2022 г., с 12-00 до 18-00, по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, 36.

Напомним, что сейчас в Сбере минимальная ставка на приобретение жилья на первичном рынке составляет 6,7% годовых: она доступна при использовании сервиса электронной регистрации сделки от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заёмщика. С 24 июня сервис Домклик запустил новую акцию, которая позволяет купить недвижимость с помощью ипотеки Сбербанка со скидкой 0,7 процентных пункта на ставку. Получить скидку могут клиенты с одобренной ипотекой Сбера при выборе и покупке недвижимости на сайте Домклик.

Скидка распространяется как на вторичное жилье — квартиры, дома, части домов, таунхаусы, комнаты и апартаменты, так и на новостройки — квартиры и апартаменты — и предоставляется в зависимости от суммы кредита и стоимости недвижимости. Найти недвижимость со скидкой на ставку 0,7 пп можно онлайн на Домклик, применив в поиске фильтр «Скидка на ставку». Цена в объявлениях проверяется алгоритмом автоматически. Если стоимость недвижимости подходит под условия предоставления скидки, объявление получает значок «Скидка на ипотеку 0,7 пп».

Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку можно онлайн на сайте Домклик.

ПАО Сбербанк