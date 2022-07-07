Самый высокий класс пожарной опасности установили в четырех районах региона

Установившаяся в регионе жаркая погода пока не сбавляет свои позиции. Сегодняшний день и вовсе станет самым знойным на этой неделе, воздух прогреется до +32 градусов. Такая погода в разы повышает риски возникновения природных пожаров. Самый высокий пятый класс пожарной опасности уже установлен в Коврове, а также в Ковровском, Суздальском, Вязниковском и Камешковском районах. На остальной территории региона действует 4-й класс пожарной опасности.

31 лесной пожар

С начала года во Владимирской области произошёл 31 лесной пожар на общей площади 15 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года возгораний стало меньше. В 2021-м на эту же дату было зафиксировано 43 очага на площади 32 гектаров.

— Все пожары ликвидированы лесопожарными подразделениями «Владимирского лесхоза» в течение первых суток с момента обнаружения, — уточняют в департаменте лесного хозяйства региона.

Число лесных пожаров снизилось.

Меньше стало и ландшафтных пожаров. С начала года их произошло 180, площадь возгорания 141 гектар. Из них в границах населённых пунктов случилось 107 пожаров, за пределами – 73. Больше всего палов травы зарегистрировано во Владимире (34) и Суздальском районе (31). В 2021-м на ту же дату произошло 524 ландшафтных пожара.

Штрафы для нарушителей

С 30 июня на территории Владимирской области установлен особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь на природе, сжигать мусор и порубочные остатки, проводить огневые работы и готовить пищу на костре. Также действуют ограничения на посещение лесов.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штрафом на граждан в размере от 15 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч; на юридических лиц – от 100 до 400 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы возрастают: на граждан от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей; на юридических лиц – от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

По всем пожарам проводятся доследственные проверки.

Чтобы оперативно находить нарушителей и предотвратить возгорания, ежедневно реализуется масштабный комплекс профилактических мероприятий, подчеркивают в чрезвычайном ведомстве. Контроль за пожароопасной обстановкой в лесах ведется с помощью средств космического мониторинга, авиационного мониторинга силами авиалесохраны, работает комплекс видеокамер, организована работа патрульных групп силами лесничеств.