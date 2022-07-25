С благоустройством бульвара дружбы в Покрове не торопятся

Во Владимирской области в городах и селах идет активное благоустройство общественных пространств. Бульвар Дружбы в Покрове – одно из них. Он находится под пристальным вниманием, потому что проект выиграл федеральные средства. Но темп работ вызывает вопросы.

Осталось три месяца

Проект создания бульвара дружбы народов в Покрове выиграл грант в сумме 50 миллионов рублей во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За его реализацией следят власти всех уровней. Они регулярно появляются на стройплощадке. Но ни фоток, ни отчетов не публикуют. Ограничиваются фразой «все идет в графике».

Стоимость первого этапа благоустройства — 87,9 миллиона рублей.

Площадка находится на Больничном проезде, у домов № 2, 4, 6. Подмосковный подрядчик «ТрансДорСтрой» обещал приступить к выполнению контракта 1 мая. За три месяца подвижек практически нет.

Вывезли мусор с территории, вырубили кустарник и несколько деревьев. Привезли песок, щебень и поребрики. Экскаватор начал копать котлованы под строительство павильонов. В этом году должны сделать первый этап. По контракту финальный срок – октябрь. Осталось всего три месяца, фронт работ значительный.

Вот перечень:

1) прогулочная зона – устройство сети прогулочных дорожек с покрытием тротуарной плиткой, а также установкой малых архитектурных форм (скамьи, урны) вдоль дорожек;

2) зона для проведения культурно-массовых мероприятий (центральная площадь) – устройство площади с размещением на ней сцены в центральной части благоустраиваемой территории;

3) торговая зона – установка двух некапитальных нестационарных торговых павильонов в северной части благоустраиваемой территории.

Дело будущего

Большую часть суммы придется потратить на устройство коммуникаций. Инженерные сети — дорогостоящее мероприятие. Казалось бы, подмосковная компания «ТрансДорСтрой» специализируются на дорожных и инженерных работах. Ему бы и карты в руки, а темпов нет.

— Проект предусматривает разбивку территории на зоны для различного типа отдыха: тихий отдых для старшего поколения, площадки для детей младшего возраста и скейт-площадку для подростков, зона воркаута для всех возрастов, площадь для проведения мероприятий местного значения, зона с торгово-выставочными павильонами. Все кластеры взаимосвязаны между собой сетью дорожек, которая обеспечивает доступ к территории для жителей всех близлежащих домов, — сообщают в администрации Петушинского района.

Спортивные и детские площадки — дело будущего года. В 2023 году предстоит еще более значительный объем работ. Один детский городок чего стоит: деревянный из бревен, деревянная горка, 4 маятника и столько же качелей. На спортивной зоне появится скейт-парк, 3 уличных тренажера, 2 теннисных стола,

Хорошо бы подрядчик успел сделать в этом году все по максимуму, чтобы осилить второй этап к осени следующего года.