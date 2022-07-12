«Ростелеком» обеспечил трансляцию главного концерта ко Дню семьи, любви и верности в Муроме

Благодаря «Ростелекому», на «Первом канале» прошла трансляция концерта ко Дню семьи, любви и верности, который состоялся 8 июля в Муроме Владимирской области. Цифровой провайдер проложил к месту проведения праздника километр волоконно-оптического кабеля, чтобы выступления российских звезд мог увидеть каждый желающий.

День семьи, любви и верности в 2022 году Указом Президента РФ получил статус официального праздника. 8 июля Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Мощи святых упокоены в Муроме, и именно этот город ежегодно становится главной площадкой праздника, куда съезжаются гости со всей страны.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Уже шестой год подряд на “Ростелеком” возлагается почетная миссия обеспечения трансляции концерта ко Дню семьи, любви и верности на Первом канале страны. “Вживую” на концерт в Муроме могут попасть не все, поэтому специально для тех, у кого такой возможности нет, мы обеспечили онлайн-трансляцию мероприятия с набережной Оки. В этом году использовали только основной канал связи. Его с лихвой хватило для качественной передачи контента».

Данил Васильев, посетитель концерта:

«Мы с семьей впервые оказались в Муроме на таком празднике. Сами из Ярославля. Покорила атмосфера и погружение в древнерусский мир. Удалось купить билеты на вечерний концерт и послушать популярных певцов. Завтра, уже дома, планируем пересмотреть концерт на “Первом” в записи. Хочется еще раз проникнуться настроением этого лета».

День семьи, любви и верности в Муроме, как и в прошлые годы, отличала насыщенная культурно-развлекательная программа. Гостей ждали мастер-классы и фотосессии, ярмарка и фуд-корт, аттракционы и выступления клубов исторической реконструкции. Главное событие праздника – вечерний концерт звезд российской эстрады – посетили около 50 тысяч гостей.