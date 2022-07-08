Рост цен на хлеб поможет остановить субсидия производителям

Владимирская область получила 44 миллиона рублей на поддержку предприятий хлебопекарной промышленности. В регионе работает два мукомольных и 24 хлебопекарных предприятия. Средства направят на компенсацию части затрат на производство и реализацию продукции.

Конкуренция и рентабельность

За первые четыре месяца этого года максимальный рост цен на хлеб местных производителей в сетевых магазинах Владимира составил 30%. К середине года хлеб снова подорожал. Скачок с апреля по июль — на 20%.

Дачный батон владимирской марки в среднем стоит 60 рублей, дарницкий – 63 рубля. В нарезке еще дороже. А цены на цельнозерновой хлеб вообще зашкаливают; маленькая буханка в нарезке продается за 100 с лишним рублей.

Хлебопеки объясняют ситуацию. Выросли цены на сырье, на упаковку, кроме того, есть затруднения с техобслуживанием оборудования, как правило, импортного. Это неминуемо ведет к росту цен на хлеб в рознице.

Конкуренция на рынке высока, а рентабельность у классических хлебопеков — низкая.

В выигрыше хлебопекарни, работающие с замороженной продукцией в сетевых магазинах. А хлебозаводы ждут федеральных субсидий, чтобы удержаться на плаву.

Сегодня в гипермаркетах Владимира хлеб собственных марок можно купить за 20 рублей за батон и буханку. Это в три раза дешевле, чем у местных производителей. Да еще и акции на собственную продукцию устраивают. В итоге покупатели берут не батон с буханкой, а булочки по 6 и багеты 16 рублей.

Помощь производителям

Второй транш должен оказать посильную помощь в закупке сырья и оплате обслуживания всего оборудования. В первый область получила 20 миллионов, а сейчас 44 миллиона рублей.

Также на областные средства «Владагролизинг» смог предоставить льготные условия по кредиту на обновление оборудования предприятий хлебопекарной отрасли. Также благодаря сниженной ставке смогли приобрести спецтехнику и сельхозпредприятия.

Сейчас все мероприятия по развитию экономики направлены на поддержку крестьянских и фермерских хозяйств, а также малых предприятий. Ранее «Призыв» сообщал о поддержке КФХ при покупке крупного рогатого скота. Сумма — 20 миллионов рублей. Предпочтения по предоставлению субсидии отдадут тем, кто покупает у местных СПК.

Еще 48 миллионов выделено на продовольственный картофель, 30 миллионов — на приобретение дождевальных, оросительных машин, а также оборудования для переработки овощей.

Большая работа сейчас проводится по возрождению молочных и мясных производств. Региональные власти оказывают поддержку с финансами, банками, надзорными структурами.