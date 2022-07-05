Родителям упростили процедуру оформления санаторных путевок для детей 

Во Владимирской области упростили схему подачи документов на санаторное лечение детей. Теперь родителям и законным представителям несовершеннолетних при оформлении путёвки не нужно посещать облздрав. Достаточно обратиться к участковому врачу-педиатру. Доктор окажет содействие в оформлении необходимой документации.

Соответствующее распоряжение «О порядке направления детей в санатории, подведомственные Минздраву России» издал департамент здравоохранения Владимирской области. Всю необходимую информацию о ходе заявки на путевку в санаторий родители могут узнать в детской городской поликлинике №1 Владимира. Сделать это можно по телефону (4922) 32-23-08 в будни с 10.00 до 14.00.

В 2022 году планируется направить в санатории 5300 человек, из них 550 детей в Краснодарский край.

Санаторно-курортные организации, в которые предоставляются путевки, работают круглый год. Летом спрос самый высокий.

Что потребуется

Необходимость направления ребенка на санаторно-курортное лечение определяется лечащим врачом.

Чтобы отправить ребенка в санаторий, потребуются следующие документы:

– согласие на обработку персональных данных (п.1-7 от имени ребёнка, п. 8-10 от имени родителя);

– справка 070/у (из поликлиники по месту жительства);

– выписка из истории болезни; для МКБ – E10-E13 – дополнительно анализ на гликированный гемоглобин (действителен в течение трех месяцев);

– при наличии инвалидности – копия справки МСЭ (с двух сторон);

– копия свидетельства о рождении (до 14 лет);

– справка с места регистрации;

– копия паспорта (старше 15 лет) (1 страница + прописка);

– копия полиса ОМС (с двух сторон);

– копия СНИЛС;

– копия паспорта официального представителя (1 страница + прописка);

– копии документов на сопровождающее лицо (при подаче заявки на СКЛ «Мать и дитя»);

– паспорт сопровождающего лица с пропиской (в качестве сопровождающего может выступать лицо не старше 65 лет);

– полис ОМС (с двух сторон);

– СНИЛС.

Дополнительную информацию о направлении детей на санаторно-курортное лечение можно получить на официальном сайте облздрава в разделе «Медицинская помощь детям. Санаторно-курортное лечение».