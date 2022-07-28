Ремонт трассы в Покрове приостановят на первом этапе

Ремонт федеральной трассы М-7 «Волга» в Покрове приостановят к концу июля. За две недели работ успеют сделать первый этап. На такое компромиссное решение пошли дорожники и областные власти, чтобы облегчить жизнь самим покровчанам и транзитному транспорту, а заодно и в сроки достроить участок М-12 от Петушков до поселка Бараки Судогодского района.

Опасности объезда

Ремонт на участке со 102-го по 104-й километр трассы М-7 в границах города Покров начался 19 июля. За этот короткий срок он наделал много шума. В автомобильных пабликах было множество гневных постов от водителей. Ведь с мая Упрдор ремонтирует 15-километровый участок от Петушков до Липны. Так что в этом районе на федеральной трассе и без того очень плотненько.

В социальных сетях в группах Покрова и Петушинского района появилось множество публикаций от жителей Введенского, Вольгинского, СНТ Усад, Перново. Вдоль их домов по узеньким дорожкам стали ездить большегрузы и легковушки, которые не захотели стоять на федералке. Жители всерьез испугались за безопасность детей. Время каникул, дети бегают и играют у домов. Так недалеко и до беды!

— Это просто жесть, что происходит в деревне Перново. Машин много, все летят. Дорогу перейти невозможно. Видела, как едва не сбили пожилую женщину на велосипеде. Хотя бы «лежачий полицейский» у магазина «Продукты» сделайте. Здесь детки приехали на лето, бегают, катаются на велосипедах. А тут поток машин несется. Когда несутся фуры, дом вибрирует так, что окна дрожат. Я думаю, ещё месяц в подобном режиме, и на доме пойдут трещины, а дорога придет в негодность, — пишет в социальных сетях Валерия Свечникова.

Делать поэтапно

Чаяния жителей Петушинского района услышали в администрациях. Глава региона Александр Авдеев пообещал, что на этой неделе постарается встретиться с руководителями министерских ведомств, чтобы заручиться их поддержкой.

— Капитальный ремонт трассы М-7 затронул сразу 4 муниципальных образования Петушинского района. Вместе с аварийностью на дорогах и срывом движения общественного транспорта обострилась ситуация с вывозом мусора на контейнерных площадках. Пока решение о приостановке ремонта трассы не вступило в силу, перед районом стоит задача усилить контроль за выполнением первого этапа дорожных работ. Руководство ФКУ «Упрадор» обещает выполнить первый этап до 1 августа, — сообщили в администрации Петушинского района.

На двухкилометровом участке дороги в Покрове собирались поменять асфальт на проезжей части и укрепить обочины. На отдельных наиболее поврежденных участках будет восстановлено земляное полотно. Старый асфальт уже сняли, готовятся уложить черновой слой. Потом поставят ремонт на паузу.

Трасса М-7 используется сегодня всеми подрядчиками, работающими на М-12.

Спецтехника доставляет по ней материалы для строительства автобана. Сроки поджимают, в заторах самосвалы стоят не могут.

— В этом году планируем запустить отрезок М-12, идущий параллельно южному обходу Владимира, и обход Покрова. Это снимет напряжение на М-7. Подрядчики обещают сдать участки в октябре и декабре. Соответственно, от ЦКАД до Владимира по М-12 можно будет доехать уже в конце этого года, — сообщают в компании «Автодор».

Сейчас на строительстве 218 км М-12 во Владимирской области задействовано более 6300 человек и 1535 единиц техники.