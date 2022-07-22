Ремонт судогодских дорог проверил глава региона

В Судогде и районе идут работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В самом городе отремонтировали улицы Коммунистическую и Будённого, в планах — улицы Химиков, Текстильщиков и Заречная. В районе техника впервые уложила асфальт по Первомайской в посёлке Андреево — раньше дорога была щебенистая. Ещё предстоят работы в Головино, Муромцево, Лаврово, Красном Кусте. Отремонтируют дорогу от Ванеевки до Нижней Занинки. Глава региона Александр Авдеев проверил, как обстоят дела.

Хорошие темпы

Врио губернатора сначала осмотрел участок автодороги по улице Коммунистической в Судогде. Там работы завершаются. Дорожники укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Завершат в начале следующей недели, заверил главу региона представитель подрядной организации.

Врио губернатора отметил, что в нынешнем году темпы дорожных работ по области хорошие. Качество тоже неплохое. Если есть какие-то недостатки, то они быстро устраняются. В целом, программы в рамках нацпроекта подрядчики выполняют в срок.

В Судогде глава региона проверил работы на улицах Коммунистической и Будённого.

— Есть небольшие замечания. Необходимо всё же больше внимания уделять и подрядчикам, и контролирующим организациям созданию безбарьерной городской среды. Удобно и комфортно должно быть всем жителям, – подчеркнул Александр Авдеев.

В этом году область дополнительно выделила Судогодскому району 42,5 млн рублей на дорожный ремонт. Местные власти стараются учесть пожелания жителей. Несколько дорог отремонтируют сверх плана благодаря экономии на торгах.

По Судогодскому району проходит один из этапов строительства скоростной трассы «Москва — Казань». В районе посёлка Улыбышево, например, дорожники уже укладывают верхние слои автобана. Для местных жителей важно, чтобы в будущем они тоже могли пользоваться автобаном. А для этого нужны места примыкания – съезды.

— Договариваемся с Автодором о съезде в район с М-12 вблизи Красного Эха, — написал в своём Телеграм-канале Александр Авдеев.

За счёт экономии

Ряд направлений судогодцы смогут отремонтировать сверх плана. Сделают это за счёт экономии по результатам торгов. Дорожники дополнительно приведут в порядок подъезд к Фрязино и дорогу на улице Парковой в Судогде – об этом просили жители.

— Третий год мы успешно участвуем в «дорожном нацпроекте». Важно, что работы по ремонту улиц – это не только дорожное полотно. Это также переходы, ограждения, светофорные объекты. Это, действительно, качественные и безопасные дороги, – рассказал руководителю региона глава администрации Судогодского района Александр Смирнов.

В этом году региональный дорожный фонд вырос до 9 миллиардов рублей. Строительство и ремонт трасс идут по всей области.

Ранее «Призыв» рассказывал о планах «Владупрадора» по ремонту дорог в Муромском, Гороховецком, Вязниковском, Суздальском, Юрьев-Польском, Александровском и Киржачском районах.