Реконструкцию «Торпедо» начнут с малой арены

В этом году во Владимире будет разработан проект реконструкции спорткомплекса «Торпедо». Планы обновить большую арену пока далекие и затратные. А вот с малой ареной все выглядит куда реалистичней. На 7,5 миллиона рублей просчитают проект строительства трибун с навесами и раздевалок с душем и туалетом.

Деньги на проект

О реконструкции спорткомплекса «Торпедо» говорят несколько лет. Была и попытка сделать проект. Но все уперлось в жесткие ограничения по высотности. Это центр Владимира, охранная зона, где стоит множество объектов культурного наследия.

Тем не менее, футбол на пазу никто ставить не собирается. Он будет развиваться в нашем регионе, сказали чиновники и депутаты Заксобрания и внесли корректировки в бюджет, выделив на разработку проекта и сметы для ремонта административно-хозяйственного блока и малой спортивной арены 7,5 миллиона рублей.

2,5 миллиона рублей планируют потратить на разработку проекта пристройки к дворцу спорта «Лидер».

— У нас есть пока только проектное решение, нужен детальный проект. В детских спортивных школах самбо, футбола тяжелой атлетики не хватает раздевалок для спортсменов. Дети раздеваются в коридорах. Сейчас в раздевалках нет ни туалета, ни душа. Руководители этих школ обратились в администрацию, чтобы запроектировать строительство раздевалок, — рассказал директор СК «Торпедо» Евгений Дурнев.

Автономный объект

В департаменте физкультуры и спорта детально проработали вопрос переустройства административно-хозяйственного комплекса и малой арены для футбола.

— Предлагается предусмотреть обустройство полностью автономного спортивного объекта, отвечающего предъявляемым к футбольным стадионам 2-ой категории требованиям, установленным стандартом Российского футбольного союза (СТО) «Футбольные стадионы», вместимостью не менее 3000 зрителей, с размещением в подтрибунных помещениях площадью 800 квадратных метров раздевалок для команд, судейских и тренерских комнат, теплового пункта и 4-х общественных санузлов. Также планируется замена системы освещения и установка резервного источника энергоснабжения, — сообщили в департаменте спорта.

Примерная стоимость реконструкции части СК «Торпедо» — 200 миллионов рублей.

Малая арена — это единственное в области футбольное поле с подогревом, на нем можно проводить занятия и соревнования круглогодично. Ежедневное в здании «Лидер» занимаются 1200 спортсменов в возрасте от 8 до 16 лет.

— Места объективно недостаточно. Изменились федеральные стандарты спортивной подготовки, а также проведения соревнований и мероприятий различного уровня. Этот проект сейчас кажется более выполнимым. Ситуация с ковидом и санкциями заставили отложить проект реконструкции большого стадиона, — добавляет директор СК «Торпедо» Евгений Дурнев.

Развитие молодежного спорта

Во Владимирской области утверждена программа развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Задача местных властей и руководителей спортивных школ — вовлекать в спорт все больше детей и подростков.

На сегодня систематически занимаются физкультурой и спортом 215 тысяч жителей Владимирской области в возрасте до 18 лет. Это почти 95%.

На территории региона работает 48 спортивных школ. Их посещают порядка 22 тысяч ребят.

В регионе культивируют 48 видов спорта. За время участия региона в федеральных программах отремонтировано 126 спортивных залов, созданы 132 школьных спортивных клуба, оснащены спортивным оборудованием и инвентарем 125 школьных спортивных площадок.