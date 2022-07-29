Реконструкцию теплосетей во Владимире выполнили на 80%

Реконструкция тепловых сетей во Владимире в самом разгаре. По состоянию на 28 июля, переустройство коммуникаций выполнено на 75-80%. Все работы завершатся к 15 – 20 сентября. После этого можно будет сказать, что областной центр действительно готов к зиме.

Где копают

На улицах Комиссарова, Чайковского, В. Дуброва, Каманина, Фейгина, Тракторная, Асаткина, Безыменского сейчас ведутся монтажные и земляные работы. Пешеходы и водители испытывают неудобства из-за раскопанных траншей. Но дело того стоит – энергетики меняют изношенные трубы. Им на смену придут новые. Их плюс — пенополиуретановая изоляция и наличие системы оперативного дистанционного контроля.

— Эта система позволит своевременно определять повреждение трубопровода или полиэтиленовой оболочки, находить место дефекта и оперативного устранять, — уточняют в пресс-службе «Т Плюс».

Что сделано

Работы по перекладке сетей завершены на улицах 9-Января, Красноармейская, Усти-на-Лабе, 1-я Пионерская, Северная. Там уже делают обратную засыпку траншей после укладки трубопроводов.

Процесс восстановления благоустройства идет на проспекте Ленина, улицах Тракторная, Д. Левитана, Строителей, Горького. Там, где были разрытия, укладывают асфальтовое покрытие, устанавливают бордюры и оформляют газоны.

На улице Солнечной работы по реконструкции выполнены полностью. Там переложили 231 метр трубопровода. Стоимость выполненных работ составила 3,2 миллиона руб. В ближайшее время благоустройство должны принять городские власти.

Средней срок отключения горячего водоснабжения – 8 суток.

А вот на улице Мира техническое перевооружение пока не началось.

Ограничение движения в Пиганово

В микрорайоне Пиганово на сутки ограничат движение всех видов транспорта по улице Центральной. Причина — реконструкция надземного участка тепловой сети и сети горячего водоснабжения.

Проехать нельзя будет в районе домов №№ 4 и 11 сегодня, 29 июля, с восьми вечера до 20.00 30 июля. Жителям приносят извинения за временные неудобства.

В этом сезоне энергетики должны обновить 23 километра тепловых сетей. Объём вложений составит 434 миллиона рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в целом Владимирская область подготовилась к отопительному сезону на 44%.