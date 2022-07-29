Пётр Колтыпин: «Клиент – наша самая главная ценность»

Эксперты отмечают рост числа целенаправленных кибератак на государственные структуры, кредитные организации, интернет-магазины с целью кражи персональных данных граждан и сведений по их банковским картам. Сбербанк активно противостоит таким атакам, несмотря на кардинальное увеличение их мощности и новые тактики злоумышленников.

При этом, в роли объекта атаки могут выступать не только банковские системы и сервисы, но и ее сами люди. В 90% таких атак мошенники используют различные психологические приемы, так называемые методы социальной инженерии. Они умело манипулируют человеком, чтобы вызвать у него чувство страха, тревоги, или, наоборот, радости, а потом убедить раскрыть свои платёжные или персональные данные.

Телефонные коммуникации – один из самых распространенных каналов, используемых мошенниками для достижения своих целей. Чаще всего это звонок от имени сотрудников банка или правоохранительных органов. Цель – перевести жертву стрессовое состояние. Варианты могут быть разными, но смысл один: решать нужно быстро, вашим деньгам грозит опасность, срочно продиктуйте всю информацию или произведите указанные действия.Доказано, что в состоянии стресса и тревожности человек склонен к необдуманным поступкам и не пытается анализировать ситуацию.

Очень часто вектор атак преступников направлен на самостоятельное проведение клиентом всех операций со своими счетами. СМИ и социальные сети пестрят информацией о клиентах, которые под диктовку мошенников оформляют кредиты и выводят денежные средства на подконтрольные злоумышленникам счета. В этих схемах единственным заградительным барьером выступает фронт-офис – сотрудники филиальной сети, куда обращаются клиенты за оформлением кредитов или снятия зачисленных денег.

Сотрудники филиальной сети активно включились в данную работу, понимая ответственность перед Банком и клиентами по спасению их сбережений. Практически каждый день на территории обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка сотрудники выявляют факты нахождения клиентов под влиянием третьих лиц, информируют коллег из подразделения безопасности, способствуя пресечению реализации мошеннических схем. Наши сотрудники умело выстраивают коммуникации с клиентами, понимая и распознавая различные мошеннические проявления в отношении клиентов.

Благодаря активной работе сотрудников филиальной сети Банка только за 6 месяцев 2022 г. было предотвращено 63 попытки хищений денежных средств со счетов клиентов Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк. Общая сумма предотвращенного ущерба по данным фактам составила 27 млн. рублей, в том числе более половины (15,4 млн рублей)– это кредитные средства, полученные клиентами под воздействием мошенников.

Однако преступный мир не стоит на месте. Каждый день появляются новые мошеннические схемы обмана. Именно поэтому Сбербанк развивает и просвещает своих клиентов для развития навыков распознавания признаков атак и выстраивания эффективной защиты от них. Проинформирован – значит вооружен.

Если к вам обратились по телефону, электронной почте, через социальные сети и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, смс-пароли, пин-коды или другую персональную информацию, просят установить дополнительное приложение на телефон, оформить кредит на свое имя и/или перевести деньги на резервный счет – это явные признаки мошенничества.

При любых сомнениях необходимо прервать разговор и набрать официальный номер банка.

Помните, что для защиты ваших денежных средств не нужно лишних действий. Сотрудники Банка никогда не просят клиентов:

• разглашать сведения для блокировки операций по картам/счетам или аннулирования кредита

• проходить по присланным ссылкам или устанавливать на свой смартфон или планшет какие-либо дополнительные приложения для защиты денежных средств,

• оформить кредит и/или перевести денежные средства на какие-либо резервные счета и ячейки в различных Банках.

Правоохранительные органы и иные госструктуры никогда не требуют от граждан:

• разглашать какую-либо информацию по картам/счетам,

• переводить денежные средства на какие-либо счета для их защиты, оформлять кредиты,

• принять участие в проведении оперативных экспериментов, проверок или задержания преступников.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Клиент – это самая главная ценность для банка. Создавая новые финансовые сервисы, Сбербанк стремится защитить своих клиентов от угроз, которые развиваются вместе c новыми технологиями. Как лидеры рынка, мы внимательно изучаем новые вызовы и реализуем адекватные механизмы защиты денежных средств и информации наших клиентов. Часть этих механизмов находятся полностью под контролем Банка, другие становятся эффективны при условии, что сами клиенты также осведомлены о потенциальной угрозе и предпринимают необходимые меры. Именно поэтому самой эффективной мерой защиты может служить осведомленность наших клиентов о разновидностях методов, используемых мошенниками, оценка возможных действий и контрмер для их отражения».

Берегите себя и не попадайтесь на уловки мошенников!