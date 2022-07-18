Пятеро пассажиров троллейбуса пострадали в ДТП в центре Владимира

В центре Владимира троллейбус, курсирующий по маршруту №8, на полном ходу врезался в столб. Известно о пяти пострадавших пассажирах. Они госпитализированы в больницу.

Протаранил столб

Авария произошла на улице Гагарина около 13.50. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, женщина-водитель троллейбуса выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на опору линий электропередач.

Судя по распространившимся в социальных сетях фотографиям, удар был очень сильным. Стекла выбило, кабина троллейбуса превратилась в груду покореженного металла. Замене подлежит и столб.

Есть пострадавшие среди пассажиров.

По состоянию на 14.50 в медицинское учреждение госпитализированы пятеро пассажиров. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

39 ДТП за неделю

Еще одна авария с общественным транспортом произошла во Владимире в минувшую субботу вечером. Водитель автомобиля «Toyota», двигаясь по проспекту Строителей со стороны улицы Мира по крайней левой полосе, на нерегулируемом перекрестке с улицей Белоконской при повороте налево не пропустил автобус «Mercedes». В результате столкновения пострадал 32-летний пассажир общественного транспорта. С травмами он направлен на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшую неделю на территории Владимирской области произошло 39 дорожно-транспортных происшествий. 3 человека погибли и 50 человек, в том числе 8 детей, получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские оформили 330 происшествий с материальным ущербом.

Сотрудниками Госавтоинспекции области остановили также 88 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 4 аварии.