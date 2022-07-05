Прокуратура потребовала закрыть доступ к опасной «заброшке» Коврова

Ковровская прокуратура требует закрыть доступ в заброшенный и вновь горевший «пятый дом» на улице Октябрьской. Здание давно не эксплуатируется, жильцы расселены. Тем не менее, войти на территорию может любой: никаких ограждений нет. И там регулярно случаются пожары.

Небезопасное место

Речь идет о многоквартирном доме 1932 года постройки, расположенном в Коврове на улице Октябрьской. Проверка надзорного ведомства показала, что доступ внутрь помещений открыт, ограждения нет как у самого здания, так и по периметру земельного участка. Никаких строительных работ при этом не проводится, объект не законсервирован.

— Администрацией города Коврова меры, препятствующие несанкционированному доступу посторонних лиц в здание и обеспечивающие безопасность окружающих, не приняты, — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В связи с этим прокурор направил в Ковровский городской суд исковое заявление об обязании администрации устранить выявленные нарушения.

Иск пока не рассмотрели.

Снова пожар

Заброшенное здание на Октябрьской,15, или, как его называют местные «пятый дом», вновь горело вечером 3 июля. Борьба с пожаром и его последствиями продолжалась до самого утра.

Как уточнила на своей странице в соцсети пресс-секретарь ковровской пожарной охраны Наталья Никитина, горела часть «пятого дома», с 1 по 3 этаж в одном из корпусов.

— Поясню, что дом № 15 по улице Октябрьская горит регулярно. С 2012 года, после серьезного пожара, он был признан непригодным для проживания, люди расселены давно. Дом стал «нехорошим» местом и горит постоянно. Горят там мусор, остатки мебели, деревянные межэтажные и межкомнатные перекрытия. Тушить такой пожар сложно и долго. Внутрь входить очень опасно, везде прогары, всё рушится, — подчеркнула Наталья Никитина.